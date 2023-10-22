Akrabaların yevmiye kavgası! Çok sayıda yaralı var

Kavga saat 10.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 66. Cadde 5801 Sokakta bulunan müstakil bir ikamette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir dışında mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştıktan sonra aileleriyle birlikte memleketleri Aksaray’a dönen amca ve yeğen, kazandıkları yevmiyeleri paylaşmak için evde bir araya geldi. Yevmiye paylaşım esnasında para yüzünden tartışmaya başlayan amca ve yeğen para konusunda anlaşamadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavgaya aileler ve akrabalarda girdi. Büyüyen kavga kısa sürede sokağa taşarken, yaklaşık 60 kişilik 2 ayrı grup taş, sopa ve silahlarla birbirine girdi. Silahların ateşlendiği kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken, silah ve kavga sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı. Mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, tarafların ayrılmaması üzerine olay yerine Çevik Kuvvet ekibi gönderildi. Resmi ve sivil olmak üzere yaklaşık 50 polisin müdahale ettiği kavga güçlükle önlenebilirken kavgada taş, sopa ve darp sonucu 9 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesiyle tedavi edilirken, kavgada silahla rastgele ateş açan 2 kişi kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme ve araştırma yaptığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA