AKOM'dan yeni kar yağışı duyurusu!

Megakent İstanbul'da, dün gece yoğunlaşan kar yağışıyla ciddi bir kar örtüsü oluştu ancak tahminlere göre bugün çok daha fazlası yağacak. İstanbul'a Karadeniz üzerinden gelen kütleler 'Deniz Efekti Kar veya Deniz Etkisi Kar (Sea Effect Snow)' DEK yağışlarını oluşturuyor.

Bugün öğleden sonra etkisini artıracak

Dün gece bu şekilde etkisini gösteren yağış bugün de sürecek ancak öğlen saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de oluşacak vorteksin oluşturduğu bantlar da şehri etkilemeye başlayacak. Kendi etrafında dönen bir hava akımı olarak tanımlanabilecek vorteksler, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor.

İstanbul'u beyaz örtü kaplayacak

Tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının en yoğun günü bugün olacak ancak yarın ve çarşamba günlerinde de kar yağışı kendini gösterecek. AKOM'da görevli Meteoroloji Mühendisi Billur Albayrak da kar fırtınasının bugün megakenti saracağını ve kar kalınlığının gece saatlerinde birkaç santim daha artacağını söyledi.

Hafta sonuna doğru İstanbul'u terk edecek

Perşembeden itibaren hava sıcaklıklarının adım adım yükseleceğini belirten Albayrak, hafta sonuna doğru kar yağışının İstanbul'u terk edeceğini aktardı. Cuma günü ise tüm yurtta kar ufak alanları etkileyecek.