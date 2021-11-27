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Yaşam AKOM'dan kritik uyarı!
Yaşam

AKOM'dan kritik uyarı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, dün başlayan lodosun Marmara Bölgesi'nde 4 gün boyunca etkili olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 14:59:00 -
AKOM'dan kritik uyarı!

AKOM'dan yapılan hava durumu tahminlerine göre, dün akşamdan itibaren lodos (güney-batı) yönünden kuvvetlenen fırtınanın, beraberinde il genelinde sağanağa neden olacağı öngörülüyor.

Fırtınanın şiddetinin saatte 30-70 kilometre hızda olacağı, özellikle akşam ile sabah erken saatlerde sağanak geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Pazartesiden itibaren rüzgarın kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşması ve il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

AKOM, hafta sonu etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

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