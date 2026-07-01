Akneden kurtulayım derken kansere yakalanmayın! Aman o Fransız markasından uzak durun
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ülkemizde çokça satılan bir ürünle ilgili ABD'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. L’Oréal çatısı altında satılan CeraVe’nin benzoil peroksit içeren bazı akne ürünleri, ABD’de açılan toplu davalarla gündeme geldi. Tüketiciler, ürünlerin belirli koşullarda kanserojen olarak bilinen benzen oluşturabileceğini öne sürdü.
Türkiye’de de yaygın şekilde kullanılan CeraVe, ABD’de süren toplu davalar nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti. Markanın bazı akne temizleyici ürünlerinde yer alan benzoil peroksit bileşeninin, belirli sıcaklık koşullarında benzene dönüşebileceği iddiası yargıya taşındı. Davacılar, bu olası risk konusunda yeterince bilgilendirilmediklerini savundu.
İddialar benzoil peroksit üzerinden şekilleniyor
Davaların merkezinde, akne ürünlerinde sık kullanılan benzoil peroksit maddesi yer alıyor. Tüketicilerin iddiasına göre bu bileşen, sıcaklık etkisiyle kimyasal değişime uğrayarak benzen oluşumuna yol açabiliyor.
Benzen, sağlık riskleri nedeniyle kanserojen olarak sınıflandırılan maddeler arasında yer alıyor. Bu nedenle iddialar, özellikle cilt bakım ürünlerinde içerik güvenliği ve tüketici bilgilendirmesi tartışmasını büyüttü.
Valisure raporu süreci hızlandırdı
Tartışmaların büyümesinde bağımsız test laboratuvarı Valisure’un Mart 2024’te yayımladığı rapor etkili oldu. Raporda, benzoil peroksit içeren bazı akne ürünlerinde yalnızca yüksek sıcaklıklarda değil, vücut sıcaklığına yakın koşullarda da benzen oluşabileceği öne sürüldü.
Raporda gündeme gelen ürünler arasında CeraVe’nin yüzde 4 benzoil peroksit içeren Acne Foaming Cream Cleanser ürünü ile yüzde 10 benzoil peroksit içeren Acne Foaming Cream Wash ürünü bulunuyor.
Altı dava New York’a taşındı
ABD’de ilk toplu dava Mart 2024’te açıldı. Ardından Hawaii, Louisiana, Missouri, Illinois ve New York eyaletlerinde yeni başvurular yapıldı. Davaların tek merkezde birleştirilmesi talebi daha önce reddedilirken, altı dosyanın ayrıntılı inceleme için New York Güney Bölgesi Mahkemesi’ne devredildiği duyuruldu. Yargı süreci devam ederken yetkililer henüz kesinleşmiş bir durumun söz konusu olmadığını vurguluyor.
Şeffaflık talebi
Davalar, sosyal medyada da CeraVe ve benzeri cilt bakım markalarına yönelik güven tartışmasını beraberinde getirdi. Kullanıcılar özellikle akne ürünlerinde içerik, saklama koşulları ve olası riskler konusunda daha açık bilgilendirme yapılmasını istiyor.
CeraVe ve L’Oréal açısından hukuki süreç henüz sonuçlanmış değil. ABD’de devam eden davaların sonucu, benzoil peroksit içeren akne ürünlerine yönelik güvenlik tartışmalarının seyrini belirleyecek.
Kadın - Aile
Ultraviyole ışınları uyarısı: Çocuklarda cilt yanığında ilk müdahale! Uzmanı anlattı...
Kadın - Aile
Cildi kodluyorlar: Koreli kadınların pürüzsüz cilt sırrı: Pirinç suyuna bunu ekleyin...
Sağlık
Cilt ve deri kanseri bile oluyor: Kendileri bize başvuruyor diyen uzmanı saç ve parmak arasına bakın diyor