Akneden kurtulayım derken kansere yakalanmayın! Aman o Fransız markasından uzak durun

Türkiye’de de yaygın şekilde kullanılan CeraVe, ABD’de süren toplu davalar nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti. Markanın bazı akne temizleyici ürünlerinde yer alan benzoil peroksit bileşeninin, belirli sıcaklık koşullarında benzene dönüşebileceği iddiası yargıya taşındı. Davacılar, bu olası risk konusunda yeterince bilgilendirilmediklerini savundu.

İddialar benzoil peroksit üzerinden şekilleniyor

Davaların merkezinde, akne ürünlerinde sık kullanılan benzoil peroksit maddesi yer alıyor. Tüketicilerin iddiasına göre bu bileşen, sıcaklık etkisiyle kimyasal değişime uğrayarak benzen oluşumuna yol açabiliyor.

Benzen, sağlık riskleri nedeniyle kanserojen olarak sınıflandırılan maddeler arasında yer alıyor. Bu nedenle iddialar, özellikle cilt bakım ürünlerinde içerik güvenliği ve tüketici bilgilendirmesi tartışmasını büyüttü.

Valisure raporu süreci hızlandırdı

Tartışmaların büyümesinde bağımsız test laboratuvarı Valisure’un Mart 2024’te yayımladığı rapor etkili oldu. Raporda, benzoil peroksit içeren bazı akne ürünlerinde yalnızca yüksek sıcaklıklarda değil, vücut sıcaklığına yakın koşullarda da benzen oluşabileceği öne sürüldü.

Raporda gündeme gelen ürünler arasında CeraVe’nin yüzde 4 benzoil peroksit içeren Acne Foaming Cream Cleanser ürünü ile yüzde 10 benzoil peroksit içeren Acne Foaming Cream Wash ürünü bulunuyor.

Altı dava New York’a taşındı

ABD’de ilk toplu dava Mart 2024’te açıldı. Ardından Hawaii, Louisiana, Missouri, Illinois ve New York eyaletlerinde yeni başvurular yapıldı. Davaların tek merkezde birleştirilmesi talebi daha önce reddedilirken, altı dosyanın ayrıntılı inceleme için New York Güney Bölgesi Mahkemesi’ne devredildiği duyuruldu. Yargı süreci devam ederken yetkililer henüz kesinleşmiş bir durumun söz konusu olmadığını vurguluyor.

Şeffaflık talebi

Davalar, sosyal medyada da CeraVe ve benzeri cilt bakım markalarına yönelik güven tartışmasını beraberinde getirdi. Kullanıcılar özellikle akne ürünlerinde içerik, saklama koşulları ve olası riskler konusunda daha açık bilgilendirme yapılmasını istiyor.

CeraVe ve L’Oréal açısından hukuki süreç henüz sonuçlanmış değil. ABD’de devam eden davaların sonucu, benzoil peroksit içeren akne ürünlerine yönelik güvenlik tartışmalarının seyrini belirleyecek.