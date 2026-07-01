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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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