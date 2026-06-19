Ultraviyole ışınları uyarısı: Çocuklarda cilt yanığında ilk müdahale! Uzmanı anlattı...

Güneş koruyucu seçerken yalnızca SPF değerine bakmak yeterli değildir. Ürünün hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlaması gerekir. UVB ışınları daha çok güneş yanıklarından sorumluyken, UVA ışınları cildin daha derin katmanlarına ulaşarak uzun vadeli cilt hasarına ve yaşlanma belirtilerine katkıda bulunabilir. Çocuklar için tercih edilecek güneş koruyucuların en az SPF 30 koruma faktörü olması ve geniş spektrumlu UVA ve UVB koruması olması, çocuk cildine uygun formül olması, suya dayanıklı olması, hassas ciltler için ugun olmasına dikkat etmek gerekir. Açık tenli, sarı veya kızıl saçlı, renkli gözlü çocuklarda güneş yanığı riski daha yüksek olduğundan koruyucu önlemler daha dikkatli uygulanmalıdır. Ancak koyu tenli çocukların da güneşin zararlı etkilerinden korunması gerektiği unutulmamalıdır.