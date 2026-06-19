Ultraviyole ışınları uyarısı: Çocuklarda cilt yanığında ilk müdahale! Uzmanı anlattı...
Çocuklarda cilt yanığında ilk müdahale nasıl olmalı, uzman isim anlattı...
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Çocuklarda cilt yanığında ilk müdahale nasıl olmalı, uzman isim anlattı...
Artık mevsim çocukların, parklar, deniz kenarları, sokaklar cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolu. Ama güneşin altında uzun süre kalmak çocuklar için çok ciddi risk. Özellikle çocuğun vücudunda yaygın kızarıklık, kusma, ateş varsa dikkat. Güneş ışınlarının zararlarını ve korunma yollarını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şenay Pir Zengi anlattı.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çocuklar daha fazla açık havada vakit geçiriyor, denize giriyor, parkta oynuyor ve güneşin tadını çıkarıyor. Ancak güneş ışınları, özellikle bebek ve çocukların hassas cildi üzerinde kısa ve uzun vadede önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle güneşten korunma yalnızca tatil dönemlerinde değil, günlük yaşamın da vazgeçilmez bir parçası olmalıdır. Peki çocuklarda cilt yanığında ilk müdahale nasıl olmalıdır? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şenay Pir Zengi açıkladı...
Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan güneş yanıklarının, ilerleyen yaşlarda cilt kanseri gelişimine zemin hazırladığını ifade eden Zengi sözlerine şöyle devam etti: "Çocukların cildi yetişkinlere oranla daha ince ve daha hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınlarının zararlı etkilerine karşı daha savunmasızdır."
Çocukların cildi yetişkinlere oranla daha ince ve daha hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınlarının zararlı etkilerine karşı daha savunmasızdır. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan güneş yanıkları, ilerleyen yaşlarda cilt kanseri gelişimine zemin hazırlamaktadır. Çocukluk çağında bir veya daha fazla kez su kabarcıklı güneş yanığı geçirilmesi, erişkin dönemde melanom olarak bilinen tehlikeli deri kanseri riskini belirgin şekilde yükselttiği görülmektedir. Bu nedenle çocukları güneşten korumak yalnızca anlık yanıkları önlemek anlamına gelmez; aynı zamanda gelecekteki cilt sağlığını korumanın da en önemli yollarından biridir.
Ne kadar etkili koruyucu kullanırsanız kullanın önemli olan doğru saatte dışarıda olmaktır. Yetişkinlere göre ciltleri daha hassas olan bebek ve çocukların özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler olan 10.00 ile 16.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. Ayrıca ailelerin sık yaptığı hatalardan biri de bulutlu havalarda güneşten korunmaya gerek olmadığını düşünmeleridir. Oysa ultraviyole ışınlarının önemli bir bölümü bulutlardan geçebilir ve ciltte hasar oluşturmaya devam edebilir.
Bebeklerde güneşten korunma konusunda daha hassas davranılması gerekir. Özellikle altı aydan küçük bebekler, doğrudan ve uzun süreli güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Bu yaş grubunda temel korunma yöntemi güneş kremi değildir. Bebeklerin gölge alanlarda bulunması, ince ancak cildi örten kıyafetler giydirilmesi, geniş kenarlı şapka kullanılması, bebeğin sıvı kaybetmesini önlemek ve serin kalmasını sağlamaktır.
Güneş koruyucu seçerken yalnızca SPF değerine bakmak yeterli değildir. Ürünün hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlaması gerekir. UVB ışınları daha çok güneş yanıklarından sorumluyken, UVA ışınları cildin daha derin katmanlarına ulaşarak uzun vadeli cilt hasarına ve yaşlanma belirtilerine katkıda bulunabilir. Çocuklar için tercih edilecek güneş koruyucuların en az SPF 30 koruma faktörü olması ve geniş spektrumlu UVA ve UVB koruması olması, çocuk cildine uygun formül olması, suya dayanıklı olması, hassas ciltler için ugun olmasına dikkat etmek gerekir. Açık tenli, sarı veya kızıl saçlı, renkli gözlü çocuklarda güneş yanığı riski daha yüksek olduğundan koruyucu önlemler daha dikkatli uygulanmalıdır. Ancak koyu tenli çocukların da güneşin zararlı etkilerinden korunması gerektiği unutulmamalıdır.
Son yıllarda çocuklarda ve hassas ciltlerde mineral filtreli güneş koruyucular daha fazla öneriliyor. Bu ürünler çinko oksit ve titanyum dioksit içerir. Bu kremler cilt yüzeyinde koruyucu bir bariyer oluşturarak güneş ışınlarının etkisini azaltır. Atopik dermatiti bulunan, hassas veya alerjik cilt yapısına sahip çocuklarda genellikle daha iyi tolere edilir. Güneş kremi ne zaman sürülmelidir? Güneş koruyucu ürünlerin etkili olabilmesi için doğru şekilde kullanılması gerekir. Özellikle dışarı çıkmadan 20-30 dakika önce sürülmelidir. Kremin yeterli miktarda uygulanması çok önemlidir. Özelikle çocuklarda kulaklar, boyun, ayak üstleri gibi unutulan bölgelere dikkat edilmelidir. Suya girdikten sonra, terleme durumlarında, havlu ile kurulandıktan sonra mutlaka yeniden krem sürülmelidir. Güneş koruyucuları genel olarak 2-4 saatte bir yenilenmelidir.
Çocuğu kremlemek onu güneşten tam anlamıyla korumaz. Yetişkinlere göre daha hasas cilde sahip olan çocuklarda mutlaka şapka kullanılmalı, özellikle UV korumalı güneş gözlüğü takılmalı, ince sık dokunmuş ve cildi örten kıyafetler giydirilmelidir. Özellikle deniz ve havuz kenarında kullanılan ince veya ıslanmış tişörtlerin koruyuculuğunun azalabileceği unutulmamalıdır.
Akşam'a göre; Tüm önlemlere rağmen güneş yanığı gelişirse öncelikle çocuk güneşten uzaklaştırılmalıdır. Bol sıvı tüketimi sağlanmalı, cilt serinletilmelidir. Ancak vücutta yaygın kızarıklık, su toplaması, ateş, kusma, halsizlik ve belirgin huzursuzluk varsa doktora başvurulmalıdır.
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