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Işıl ışıl bir cilt için herkes bunu yapıyor: Lekelerden kurtulun... Banyoda mikropların sebebi havlu çıktı

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Işıl ışıl bir cilt için herkes bunu yapıyor: Lekelerden kurtulun... Banyoda mikropların sebebi havlu çıktı

Cilt bakımınıza ne kadar özen gösterirseniz gösterin, her gün yaptığınız o masum alışkanlık tüm çabanızı boşa çıkarıyor olabilir. Dermatologların "bakteri yuvası" olarak tanımladığı ve banyolarımızda başköşede duran havlu, geçmeyen leklerin asıl sorumlusu çıktı. Ancak geçmeyen o inatçı lekelerden kurtulan herkes bunu yapıyor. Tüm bu titiz cilt bakımı rutinlerine bir kenara not edin, bu çözümler ile kurtulun.

#1
Foto - Işıl ışıl bir cilt için herkes bunu yapıyor: Lekelerden kurtulun... Banyoda mikropların sebebi havlu çıktı

Pürüzsüz bir cilt için en pahalı serumları kullanıyor, toniklerle cildinizi arındırıyor ve temizleme jellerine servet ödüyor olabilirsiniz. Ancak tüm bu titiz cilt bakımı rutinlerine rağmen çenenizde, yanaklarınızda bir türlü geçmeyen o inatçı lekelerle mi savaşıyorsunuz? Cevabınız evet ise suçluyu çok uzakta aramanıza gerek yok. Her sabah ve akşam yüzünüzü yıkadıktan sonra büyük bir rahatlamayla kurulandığınız o yumuşacık banyo havluları, aslında cildinizin en büyük düşmanı olabilir! İşte banyo havlularının üzerinde biriken mikropların asıl sebebi olan o görünmez tehlike...

#2
Foto - Işıl ışıl bir cilt için herkes bunu yapıyor: Lekelerden kurtulun... Banyoda mikropların sebebi havlu çıktı

Yüzünüzü yıkadığınızda, cildinizdeki kir ve yağın temizlendiğini düşünürsünüz. Evet, yüzünüz temizlenir ancak nemli cildinizi havluya sürdüğünüz an işler değişir. Havlular gözenekli yapıları gereği suyu hızla emerken; havada uçuşan mikropları, banyodaki nemi ve hatta cildinizden dökülen ölü deri hücrelerini de üzerine hapseder. Daha da kötüsü; banyolar genellikle evin en nemli ve sıcak yerleridir. Islak bir havluyu banyoda kurumaya bıraktığınızda, o nemli ve sıcak ortam bakterilerin ve mantarların saniyeler içinde üremesi için kusursuz bir "laboratuvar" ortamı oluşturur.

#3
Foto - Işıl ışıl bir cilt için herkes bunu yapıyor: Lekelerden kurtulun... Banyoda mikropların sebebi havlu çıktı

HERKES NE YAPIYOR? Siz ertesi sabah yüzünüzü tertemiz yıkayıp aynı havluyla tekrar kurulandığınızda; o havluda milyarlarca sayıya ulaşmış olan bakterileri ve eski ölü derileri, gözenekleri yeni açılmış cildinize geri transfer edersiniz.

#4
Foto - Işıl ışıl bir cilt için herkes bunu yapıyor: Lekelerden kurtulun... Banyoda mikropların sebebi havlu çıktı

Sonuç ise ıkanan gözenekler, iltihaplanan cilt dokusu ve bir türlü bitmek bilmeyen "gizemli" sivilceler olur. Üstelik havluyla yüzü sertçe kurulamak (sürtünme yaratmak), cildin koruyucu bariyerine zarar vererek bakterilerin içeri sızmasını daha da kolaylaştırır.

#5
Foto - Işıl ışıl bir cilt için herkes bunu yapıyor: Lekelerden kurtulun... Banyoda mikropların sebebi havlu çıktı

Cilt sağlığınızı korumak ve sivilce döngüsünü kalıcı olarak kırmak için dermatologların önerdiği şu basit kurallara göz atın:

#6
Foto - Işıl ışıl bir cilt için herkes bunu yapıyor: Lekelerden kurtulun... Banyoda mikropların sebebi havlu çıktı

Kağıt Havlu Dönemini Başlatın: Eğer aktif sivilce probleminiz varsa, bir süreliğine kumaş havluları tamamen hayatınızdan çıkarın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra tek kullanımlık, parfümsüz bir kağıt havluyla tampon hareketlerle (bastırmadan, pıt pıt dokundurarak) kurulamak bakterilerin yayılmasını tamamen engeller. Havlunuz Sadece Size Özel Olsun: Eğer kumaş havlu kullanmakta kararlıysanız, o havlu sadece ve sadece yüzünüze ait olmalı. Evdeki ortak el havlusuyla ya da vücut havlusuyla yüz asla kurulanmamalıdır. Ayrıca yüz havlunuzu en geç 2 günde bir yüksek ısıda yıkanmış temiz bir havluyla değiştirmelisiniz. Kore kadınlarının güzellik Sırrı: Kendiliğinden Kuruma: Son yılların en popüler cilt trendlerinden biri de yüzü hiç kurulamamak! Yüzünüzü yıkadıktan sonra kalan suyun cildiniz tarafından emilmesini bekleyin veya nemli cilde doğrudan nemlendiricinizi uygulayarak nemi hapsedin. Pürüzsüz bir cilt için adına star denilen en pahalı serumları kullanıyor, toniklerle cildinizi arındırıyor ve temizleme jellerine servet ödüyor olabilirsiniz. Ancak geçmeyen o inatçı lekelerden kurtulan birçok kişi bunu yapıyor. Tüm bu titiz cilt bakımı rutinlerine bir kenara bırakın bu çözümler ile kurtulun. Bir yere iliştirin; en pahalı bakım kremi bile, bakterilerle dolu bir havlunun cildinize verdiği zararı tek başına tedavi edemez! Işıl ışıl bir cilde kavuşmak için; cildinizi günde iki kez uygun bir temizleyiciyle arındırın, C vitamini ve hyalüronik asit serumlarıyla aydınlatıp nemlendirin, haftada bir nazik peeling yapın, her gün güneş kremi kullanın ve yeterli su tüketimiyle cildinizi içeriden destekleyin.

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