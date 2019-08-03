Akne hastalığı nedir? Akne nasıl geçer doğal yöntemler

Sivilcelere karşı ne gibi önlemler alınabilir? Sivilcelerin olmaması için ne gibi doğal yöntemler izlenmeli? Sivilceler cilde zarar verir mi? Sivilceye karşı doğal kür neler? Akne, halk arasındaki adıyla sivilce, sık görülen bir deri hastalığıdır.Ciltteki yağ bezlerinin iltihaplanması sonucu, fazla sebum (yağ bezlerinin meydana getirdiği salgı) üretilir. Oluşan bu sebum cilt gözeneklerinin kapatır. Oksijensiz bu ortam bakterilerin gelişmesine neden olur ve sonunda cilt yüzeyinde enfeksiyonlu kırmızı şişlikler oluşur. Akne tedavisi için dermatoloji (cildiye) bölümünden randevu alınır.

Akne; kıl köküne yerleşmiş kabarıklıklar, komedonlar (siyah nokta) şeklinde olabildiği gibi bazen de yangıya neden olan içi iltihaplı lezyonlar, nodüller ve kistler şeklinde de olabilir.

Sivilceye karşı doğal kür

Lavanta

Kaynayan 1 su bardağı suya lavanta bitkisinden 1 tatlı kaşığı ilave edip, 10 dakika kaynatıp süzünüz 15 gün boyunca, akşam yemeklerinden en erken 2 saat sonra haftada 3-4 defe aynı şekilde içmeye devam ediniz.

Ceviz yaprağı

Günde 2 defa sabah ve akşam sivilceli bölgelere pamuk yardımıyla etki ettiriniz. Her 3 günde bir taze olarak hazırlayıp cam kavanozda muhafaza ediniz.

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