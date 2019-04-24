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Akkuzulu köyü muhtarından Kılıçdaroğlu açıklaması: Kararımızdan vazgeçmiş bulunuyoruz

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti, şehit yakınları ile Akkuzulu Köyü'nün Muhtarı Halil Kökmen'in tepkisine sebep oldu. Bir önceki açıklamasında Kılıçdaroğlu'nu özür dilemek için ziyaret edeceklerini ifade eden Muhtar Kökmen, HDP'nin CHP'yi ziyareti sebebiyle bu kararlarından vazgeçtiklerini söyledi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:26
Akkuzulu köyü muhtarından Kılıçdaroğlu açıklaması: Kararımızdan vazgeçmiş bulunuyoruz

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Akkuzulu Köyü Muhtarı Halil Kökmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na özür dilemek amacıyla bir ziyaret gerçekleştireceklerini söylemişti. Muhtar Kökmen, HDP'li Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesinden sonra bu kararlarından vazgeçtiklerini aktardı. Muhtar Kökmen, "HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi bizi derinden yaraladı." dedi.

'HDP ile kan davamız var'

Halil Kökmen, Facebook hesabından yaptığı açıklamada HDP ile aralarında kan davası olduğunu söylerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir şehit ailesi olarak bizim bu acılı günümüzde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'lı HDP'lileri makamında kabul edip, bunları bize karşı güldürmesi bizi derinden üzmüştür. Bu görüntüden dolayı perşembe günü Kemal Bey'e yapacağımız ziyareti iptal ediyorum. Bize kurşun acısı yaşatan bu insanların orada bulunması bize ikinci acıyı yaşatmıştır. Kemal Bey bu görüntüden dolayı bizi çok kırmış, üzmüştür. Bu kan düşmanlığı olduğu yerde asla bir şehit ailesi olamaz."

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Şehit Yener Kırıkcı'nın dayısı Osman Sarıgün adli kopntol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 00:26
  1. Ankara
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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