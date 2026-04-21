Hamas’ı terörist ilan etmişti… Özgür Özel açık açık söyledi: Biz İsrail ile birlikteyiz!
Göreve geldiği günden bu yana milli meselelerdeki gayrimilli tutumuyla tepki çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yine skandal açıklamalara imza attı. Daha önce Müslümanların onuru Hamas’a "terör örgütü" diyerek Siyonistlerin ağzıyla konuşan Özel, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Trump ve Netanyahu ile aynı kefeye koyma gafletinde bulunurken, "Biz de İsrail ile birlikteyiz" diyerek asıl safını açıkça ilan etti.
7 Ekim’den bu yana Gazze’de soykırım yapan katil Netanyahu yönetimine karşı en sert duruşu sergileyen Başkan Erdoğan’ı asılsız iddialarla hedef alan Özel, yaptığı akılalmaz benzetmeyle adeta Siyonistlerin sözcülüğüne soyundu. Türkiye’nin mazlum Filistin halkının yanındaki dik duruşunu hazmedemeyen CHP lideri, kirli ittifakı perdelemeye çalışırken kendi ağzıyla itirafta bulunarak, “Biz İsrail’in yanındayız” mesajı verdi. Özel, “Herkes layığıyla, sevdiğiyle beraber. Onlar Trump ile aynı hattalar. Biz ise İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü'yle, Pedro Sanchez ile Lula ile dünyanın bütün demokratlarıyla aynı saftayız ve birlikteyiz.” dedi.
71 BİN İSRAİLLİ BEBEK YALANI
Özgür Özel’in skandalları bununla da sınırlı kalmadı. Dün yaptığı açıklamada, Gazze’de katledilen on binlerce masum Filistinli bebeği görmezden gelen Özel, "71 bin tane İsrailli bebek öldü" diyerek dünyayı hayrete düşüren bir yalana imza atmıştı. İşgalci İsrail’in bile iddia edemediği bu gerçek dışı rakamlarla Filistin direnişini karalamaya çalışan Özel’in, bebek katili İsrail’i mağdur gösterme çabası "Pes artık" dedirtti.
MİLLİ DEĞERLERE HEP YABANCI
Kendi ülkesinin liderine iftira atıp, işgalci katillerle aynı çizgide buluşan Özgür Özel’in bu çıkışları, CHP’nin genetik kodlarındaki İslam ve mazlum coğrafya karşıtlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kamuoyu, "Özgür Özel kimin genel başkanı?" sorusunu sorarken, skandal sözlere sosyal medyadan tepki yağdı.
