Hamas’ı terörist ilan etmişti… Özgür Özel açık açık söyledi: Biz İsrail ile birlikteyiz!

7 Ekim’den bu yana Gazze’de soykırım yapan katil Netanyahu yönetimine karşı en sert duruşu sergileyen Başkan Erdoğan’ı asılsız iddialarla hedef alan Özel, yaptığı akılalmaz benzetmeyle adeta Siyonistlerin sözcülüğüne soyundu. Türkiye’nin mazlum Filistin halkının yanındaki dik duruşunu hazmedemeyen CHP lideri, kirli ittifakı perdelemeye çalışırken kendi ağzıyla itirafta bulunarak, “Biz İsrail’in yanındayız” mesajı verdi. Özel, “Herkes layığıyla, sevdiğiyle beraber. Onlar Trump ile aynı hattalar. Biz ise İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü'yle, Pedro Sanchez ile Lula ile dünyanın bütün demokratlarıyla aynı saftayız ve birlikteyiz.” dedi.

71 BİN İSRAİLLİ BEBEK YALANI

Özgür Özel’in skandalları bununla da sınırlı kalmadı. Dün yaptığı açıklamada, Gazze’de katledilen on binlerce masum Filistinli bebeği görmezden gelen Özel, "71 bin tane İsrailli bebek öldü" diyerek dünyayı hayrete düşüren bir yalana imza atmıştı. İşgalci İsrail’in bile iddia edemediği bu gerçek dışı rakamlarla Filistin direnişini karalamaya çalışan Özel’in, bebek katili İsrail’i mağdur gösterme çabası "Pes artık" dedirtti.

MİLLİ DEĞERLERE HEP YABANCI

Kendi ülkesinin liderine iftira atıp, işgalci katillerle aynı çizgide buluşan Özgür Özel’in bu çıkışları, CHP’nin genetik kodlarındaki İslam ve mazlum coğrafya karşıtlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kamuoyu, "Özgür Özel kimin genel başkanı?" sorusunu sorarken, skandal sözlere sosyal medyadan tepki yağdı.