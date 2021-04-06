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Ekonomi Akkuyu’da son ünitenin temeli 2022’de atılacak
Ekonomi

Akkuyu’da son ünitenin temeli 2022’de atılacak

Türkiye’nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden 3 yıl geçerken, bu süreçte ikinci ve üçüncü ünitelerin temeli atıldı. Dördüncü ünite için ilk kazmanın ise 2022 başında vurulması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 11:25:00 -
Akkuyu’da son ünitenin temeli 2022’de atılacak

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, santral sahasında inşaata hazırlık çalışmalarının 2017’nin sonunda başladığını anımsattı. Santrali Türkiye’nin elektrik şebekesine bağlamak için 2019 sonunda Türkiye Elektrik İletim AŞ ile bir anlaşma imzalandığını ve bu anlaşma çerçevesinde yüksek voltajlı iletim hatlarının inşa edildiğini söyleyen Butskikh, santralin bu yılki planlarına ilişkin şunları kaydetti: “Bu yıl içerisinde dördüncü ünite için NDK’den ilk olarak sınırlı çalışma izni, sonrasında da inşaat lisansını almayı hedefliyoruz. Alınacak izin belgeleri kapsamında bu yılın sonuna kadar dördüncü ünite nükleer ve türbin adaları tesisleri için temel çukurlarının hazırlanması sağlanarak reaktör ve türbin binalarının temel altı beton döşemesi yapılacak. Bu, zor ve uzun bir süreç. Güç ünitesinin temelini oluşturacak ve ‘beton yastığı’ olarak adlandırılan oluşuma başlamadan önce, uzmanlar çukurun toprak tabanını yoğunluk ve deformasyona karşı direnç açısından kontrol edecek.

Sensörler yerleştirilecek

Temel altı beton dökme çalışmaları ilerledikçe, inşaatçılar otomatik gerilmegerinim durumu izleme sisteminin sensörlerini yerleştirecek. Bu, güç ünitesinin güvenliğini sağlamak için kullanılan birçok sistemden biridir. Bu sistem, yük taşıyan bina yapılarının toprak temelindeki basıncı hakkında veri sağlayacak. Beton yastığının tamamlanmasının ardından temel plakalarını inşaat demirleriyle güçlendirmeye başlayacağız. Dördüncü ünite temel plakasına ilk beton dökülmesi işleminin 2022 yılı başında yapılmasını planlıyoruz.”

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