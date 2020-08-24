  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akkuyu NGS'nin buhar jeneratörlerinin sahaya sevkiyatı başladı
Ekonomi

Akkuyu NGS'nin buhar jeneratörlerinin sahaya sevkiyatı başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:16:07 -
Akkuyu NGS'nin buhar jeneratörlerinin sahaya sevkiyatı başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesine ait buhar jeneratörlerinin sevkiyatı başladı.

Rosatom'un mühendislik bölümü Atomenergomash'dan yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS sahasına gönderilmek üzere 4 buhar jeneratörünün yükleme işlemi, şirketin makine yapım bölümünün bir parçası olan AEM Technology AŞ'nin Volgodonsk şubesi Atommash fabrikasında gerçekleştirildi.

Kara yoluyla Tsimlyansk Barajı Limanı'na ulaştırılacak buhar jeneratörleri, 650 tonluk bir köprülü vinç kullanılarak bir mavnaya yüklenecek ve deniz yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.

Her biri 355 ton ağırlığındaki dört buhar jeneratörü, sahaya ulaşmak için 3 bin kilometreyi aşan bir deniz yolculuğu yapacak.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip dört reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi
Ekonomi

Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi

Altın fiyatlarındaki değişim sürerken önümüzdeki günlerde piyasada nelerin olacağı merakla bekleniyor. Uzmanlar orta ve uzun vadede fiyatlar..
Gizli toplantı deşifre oldu!
Gündem

Gizli toplantı deşifre oldu! "Türkiye, İran'dan daha büyük bir tehlike"

Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'li istihbarat yetkilileriyle gizli toplantı gerçekleştiren Mossad'ın Türkiye'ye yönelik 'şeytanlaştırma' algıs..
Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti
Dünya

Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, California'da devam eden yangınlar için ‘büyük afet’ ilan etti.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı