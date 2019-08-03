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Akkal ve Satılmış Manisa’daki sağlık yatırımlarını inceledi

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve AK Parti Manisa İl Başkan Vekili Özkan Satılmış, Manisa’da yapımı tamamlanarak hizmete giren ve yapımı devam eden sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:34
Akkal ve Satılmış Manisa’daki sağlık yatırımlarını inceledi

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve AK Parti Manisa İl Başkan Vekili Özkan Satılmış, Manisa’da yapımı tamamlanarak hizmete giren ve yapımı devam eden sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.


İlk olarak geçtiğimiz yılın sonlarında açılan Manisa Şehir Hastanesini ziyaret eden Akkal ve Satılmış burada Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka’yla bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Başhekim Saka’dan hastanede yapılan hizmetler hakkında bilgi alan Akkal ve Satılmış daha sonra 112 Acil Komuta Merkezi’ne gitti. Burada Manisa 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Uzm. Dr. Gülbin Aydoğdu Umaç’a kolaylıklar dileyen Milletvekili Akkal, çalışanlarla sohbet etti. Akkal ve Satılmış, son olarak Şehzadeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve 5 Ağustos tarihinde hizmete girecek Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Şehzadeler İlçe Semt Polikliniğinde incelemelerde bulundu. Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici’den çalışmalar hakkında bilgi alan Akkal ve Satılmış, yeni açılacak olan polikliniğin Manisa’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:34
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