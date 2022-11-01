Akit'e cevap veremeyen Sözcü papağan gibi aynı lafı tekrarladı

Beşiktaş, sahası 'Vodafone Park'ta Ümraniyespor ile karşılaştı. Maçta taraftarlar İzmir Marşı'nı söyleyip Mustafa Kemal sloganları attı.

İzmir Marşı son zamanlarda AK Parti karşıtlığı amacıyla kullanılan siyasi bir marş haline geldi.

Akit söz konusu durumu haberleştirirken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vodafone Park'ın yapımı için sarf ettiği emeği hatırlattı. Haberde, "Beşiktaş'ın sahası 'Vodafone Park'ın yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destek verdiği ve stadın yapılmasında emek harcadığı biliniyor." ifadelerine yer verildi ve, "Stadı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Onlar 'yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' dediler" manşeti atıldı.

Vodafone Park yapılırken çıkan sorunları FETÖ medyası çarpıtarak, "Statta kanuna aykırı imalat yapılıyor" haberleri yapıyordu ve Erdoğan onlarla da mücadele edip stadın yapımını tamamlattı.

Sözcü cevapsız kaldı

Söz konusu haber nedeniyle, kendi çapına bakmadan Akit'i hedef almaya kalkışan Sözcü, dişe dokunur bir haber yazamadı. Haberde, Akit'in gündeme getirdiği ifadelerin hiçbirisine cevap verilemedi. FETÖ konusuna hiç değinilmedi. Ancak, "İktidar medyası" yaftası atıldı... Muhaliflerin sıkıştığı an, "İktidar yanlısı" deyip papağan gibi aynı şeyi tekrarlaması, batıl ideolojilerinin nasıl her konuda cevapsız kaldığını gözler önüne seriyor.