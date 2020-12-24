Akit’e ‘Araştırmacı Gazetecilik’ ödülü

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AYD Genel Başkanı Sinan Burhan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlediği basın toplantısında, bu yılki törende verilecek ödülleri Anadolu’daki medya mensupları ile istişare ederek tespit ettiklerini, Edirne’den Van’a, Türkiye’nin tüm coğrafyasını temsil eden bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Burhan, demokratik, çoğulcu bir ödül töreni yapacaklarını, radyo, televizyon, gazete ve internet medyası alanlarının yanı sıra ülkeye hizmet eden şair, yazar, bilim ve dava adamlarına da ödüllerinin takdim edileceğini belirtti.

Önemli isimler ödül alacak

Burhan, Yılın İletişim Ödülü’nü İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a vereceklerini ifade etti. İHA/SİHA’larla adını duyuran Bayraktar şirketi adına Özdemir Bayraktar, “Anadolu’ya Ruh Verenler” ödülüne layık görülürken, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç de “Özel Ödül”e layık görüldü.