  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akit’e ‘Araştırmacı Gazetecilik’ ödülü
Gündem

Akit’e ‘Araştırmacı Gazetecilik’ ödülü

Yerli ve milli medyanın gür sesi Akit, Anadolu Yayıncıları Derneği (AYD) tarafından ‘Araştırmacı Gazetecilik’ ödülüne layık görüldü. AYD tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenecek olan ‘Anadolu Medya Ödülleri’ kapsamında gazetemiz Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan’a, ‘Yılın Araştırmacı Gazetecisi’ ödülü verileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:24:00 -
Akit’e ‘Araştırmacı Gazetecilik’ ödülü

 Haber Merkezi 

AYD Genel Başkanı Sinan Burhan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlediği basın toplantısında, bu yılki törende verilecek ödülleri Anadolu’daki medya mensupları ile istişare ederek tespit ettiklerini, Edirne’den Van’a, Türkiye’nin tüm coğrafyasını temsil eden bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Burhan, demokratik, çoğulcu bir ödül töreni yapacaklarını, radyo, televizyon, gazete ve internet medyası alanlarının yanı sıra ülkeye hizmet eden şair, yazar, bilim ve dava adamlarına da ödüllerinin takdim edileceğini belirtti.

Önemli isimler ödül alacak

Burhan, Yılın İletişim Ödülü’nü İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a vereceklerini ifade etti. İHA/SİHA’larla adını duyuran Bayraktar şirketi adına Özdemir Bayraktar, “Anadolu’ya Ruh Verenler” ödülüne layık görülürken, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç de “Özel Ödül”e layık görüldü.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Targun Hatun, Osman Bey’e hislerini fark etti
Medya

Targun Hatun, Osman Bey’e hislerini fark etti

Kuruluş Osman’ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 39’uncu bölümünde, Targun Hatun, Osman Bey’e olan hislerini açığa vurdu...
İnternetten alışveriş yapanlardan poşet ücreti alınacak
Ekonomi

İnternetten alışveriş yapanlardan poşet ücreti alınacak

2019 yılında uygulanan alışverişte poşet ücreti alınmasını içeren düzenleme internet alışverişini de kapsayacak şekilde genişletildi...
Belge elinde patladı! Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken taklaya geldi
Medya

Belge elinde patladı! Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken taklaya geldi

Ece Erken, boşanma davası sürerken gayrimeşru ilişki yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşandığını gösteren bir belge yayınladı. Karar sah..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay