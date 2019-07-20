Akit yazdı, bir mazlumun hayatı kurtuldu: İade kararı iptal edildi! Resmi makamlardan aldığı ikamet izniyle 2 yıldır Samsun’da yaşayan Iraklı eski Binbaşı Abdulmueen Younus Abid, geçtiğimiz gün Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerce Irak'a iade edilmek üzere gözaltına alındı. Yeniakit.com.tr'nin skandalı gündeme getirmesinin ardından teslim edilmesine saatler kala karar iptal edildi.

yeniakit.com.tr Mülteci karşıtı dalganın son hedefi, Iraklı eski Binbaşı Abdulmueen Younus Abid oldu. Resmi makamlardan aldığı ikamet izniyle 2 yıldır Samsun’da yaşayan Abid, dün Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislerce Irak'a iade edilmek üzere gözaltına alındı. Akit duyurdu, kamuoyu büyük tepki gösterdi Yeniakit.com.tr'nin skandalı duyurmasının arından Irak'ta idam edilme tehdidiyle karşı karşıya kalan Abid'in iade kararına kamuoyu sert tepki gösterdi. Iraklı Binbaşı, idama mı gönderilecek? “Nereye gönderirseniz gönderin, ama Bağdat’a vermeyin” Skandal karar iptal edildi Deport edilmesine saatler kala Abid'in iade edilmesi kararı iptal edildi. Iraklı eski binbaşı, İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İdam tehlikesiyle karşı karşıya kalan Abid’in bugün akşam saatlerinde teslim edilmesi planlanıyordu.

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