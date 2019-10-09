Akit TV’de Suriye tartışması! Farz edelim ki Türkiye Esed ile masaya oturdu… Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu arasındaki Suriye tartışması programa damga vurdu.

yeniakit.com.tr Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, gazetelerin gündemde tuttuğu haberler masaya yatırıldı. Türkiye'nin Suriye'deki terör gruplarına yönelik operasyonunun da konuşulduğu programda, Türkiye ile Esed rejimi arasındaki ilişkinin tartışıldığı anlar Manşetlerin Dili'ne damga vurdu. "Farz edelim ki masaya oturuldu..." Fatin Dağıstanlı'nın, Türkiye ile Esed rejimi arasında anlaşma olmasını savunması üzerine Karahasanoğlu şunları söyledi:

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