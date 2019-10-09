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Akit TV’de Suriye tartışması! Farz edelim ki Türkiye Esed ile masaya oturdu…

Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu arasındaki Suriye tartışması programa damga vurdu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:30
Akit TV’de Suriye tartışması! Farz edelim ki Türkiye Esed ile masaya oturdu…

 yeniakit.com.tr  Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, gazetelerin gündemde tuttuğu haberler masaya yatırıldı. Türkiye'nin Suriye'deki terör gruplarına yönelik operasyonunun da konuşulduğu programda, Türkiye ile Esed rejimi arasındaki ilişkinin tartışıldığı anlar Manşetlerin Dili'ne damga vurdu.

"Farz edelim ki masaya oturuldu..."

Fatin Dağıstanlı'nın, Türkiye ile Esed rejimi arasında anlaşma olmasını savunması üzerine Karahasanoğlu şunları söyledi:

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:30
  1. Ali İhsan Karahasanoğlu
  2. Fatin Dağıstanlı
  3. Manşetlerin Dili
  4. Akit TV
  5. Esed'le barışma
  6. harekat

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga8 dk önce
    gerivitesci ali... kadem tartışmasında gerivitese takmıştı. farzedelimler bakalım ne olacak?
  • Leyla Leyla 32 dk önce
    Dagistanlı senin ezelden beri ne bicim gicik biri oldugunuhep gördükher konuda illa da bir gıcıklık yaparsınçoğu zaman da opsayiddakalırsın. Sorduğun soru ve yorumun karşısındakim var bir bakarsın karşında Ali ihsan bey olduğunu unutmuş olman gerekiyor. Aynı hataları manşetlerin dilinde de yönetmenine karşı da yapıyordun .Şimdi esatla konuşmayı kimler istiyor bilmiyorsan orada kalabalık etme bari ben soyliyem Türkiye içinden muhalefet kanadı sen o zaman solcu pozisyonuna düştüğünün farkında değilsen bu işi yapma .
  • alexalex53 dk önce
    Amerikanın PKK yi Deaşı desdeklediğini bile bile ABD ile masaya oturuyorsunda neden suriyele oturup konuşmuyorsun.

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