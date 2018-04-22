Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
Akit TV ekranlarında yayınlanan Ters Kutup programının moderatörü Sabri Balaman, Ahmet Türk ve Erdal İnönü arasında yaşanan bir olayı aktardı.22 Nisan 2018 Pazar 16:14
Akit TV ekranlarında yayınlanan Ters Kutuplar programının moderatörü Sabri Balaman, 1991'in yazında Büyük Ada Anadolu Kulübü'nde Ankara İl Örgütü'nün organize ettiği bir yemekte yaşanan gerilimi anlattı.
Erdal İnönü'nün onur konuğu olarak yemeğe katıldığını belirten Balaman, Ahmet Türk'ün Erdal İnönü'yü öldürmeye çalıştığını söyledi.
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