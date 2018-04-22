Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!

Akit TV ekranlarında yayınlanan Ters Kutup programının moderatörü Sabri Balaman, Ahmet Türk ve Erdal İnönü arasında yaşanan bir olayı aktardı.

22 Nisan 2018 Pazar 16:14

Akit TV ekranlarında yayınlanan Ters Kutuplar programının moderatörü Sabri Balaman, 1991'in yazında Büyük Ada Anadolu Kulübü'nde Ankara İl Örgütü'nün organize ettiği bir yemekte yaşanan gerilimi anlattı.

Erdal İnönü'nün onur konuğu olarak yemeğe katıldığını belirten Balaman, Ahmet Türk'ün Erdal İnönü'yü öldürmeye çalıştığını söyledi. 

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 16:14
  1. Ankara
  2. Sabri Balaman
  3. Akit TV
  4. Erdal İnönü
  5. Ahmet Türk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da uçak düştü
    1. Rusya'da uçak düştü
    2. 15 CHP'li yeni patronlarını ziyaret etti
    3. MHP'li 5 vekil İP'e mi geçecek!
    4. '95 yıllık CHP okeye dördüncü arıyor'
    5. Trump'tan flaş Kuzey Kore açıklaması
    6. Karamollaoğlu kerameti kendinde gördü!..
    7. İsrail küstahlığı: Silahsız çocuk da..
    8. Askari'den gümüş madalya
    9. HDP'de Demirtaş kargaşası!..
    10. İstanbul'da güneş açarken o ile kar..
    11. Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal..
    12. İYİ Parti seçime katılıyor!
    13. Teröristlerin inlerine girildi: 16 bin..
    14. Türk asıllı girişimciAvrupa'ya..
    15. HDP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
    16. Cumhuriyet yazarının Cumhur İttifakı..
    17. Fransa adayı apar topar boşalttı
    18. Ankara'da hareketlilik... İP, YSK'ya..
    19. Hem kör hem yalancı! Akıl almaz açıklama
    20. Yasa dışı marjinal parti YSK'ya..
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...