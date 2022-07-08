Akit ortaya çıkardı! Olay çıkaran doktor bakın kim çıktı

Yeni Akit/Ankara

Yozgat Valisi Ziya Polat'ın da bulunduğu ortamda yaralı valilik çalışanına müdahale ederken emniyet görevlilerini milletvekili yeğeni olmakta tehdit edip eldivenlerini çıkararak yere atan doktor hakkında idari soruşturma başlatılırken, söz konusu doktorun gerçekten milletvekili yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Müdahaleye geç geldi, olay çıkardı!

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde geçtiğimiz yaşanan olayda Yozgat Valisi Ziya Polat'ın da yer aldığı programda görevli valilik çalışanı Özkan Yüksel, fotoğraf çektiği sırada düşerek yaralandı. Ağır yaralanan valilik personeli için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Sağlık ekibinin olay yerine geç gelmesi ve hastaya geç müdahale etmesi nedeniyle sağlık çalışanları ile olay yerindekiler arasında gerginlik yaşandı. Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi'nde görev yapan Doktor Şerife Aysila Arık'ın eldivenlerini çıkarıp yere atarak herkesin duyacağı şekilde “Ne oldu, her gün bir doktor ölüyor, benim şehidim var, siz kimsiniz hesap soruyorsunuz. Ben milletvekili yeğeniyim' diye bağırdığı iddia edildi.

CHP kayseri milletvekili Çetin Arık’ın yeğeni çıktı!

Öte yandan, kendisinin milletvekili olduğunu haykıran Doktor Şerife Aysila Arık’ın dediklerinin doğruluğunu araştıran Akit, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın yeğeni olduğunu ortaya çıkardı. Çetin Arık, ayrıca TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi. Bu bilgi de, söz konusu doktorun Vali’nin bulunduğu ortamda kasten gerginlik çıkararak CHP’nin değirmenine su taşıdığı yorumlarını güçlendirdi.

İdari soruşturma başlatıldı

Yozgat Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, “Olayın ardından Doktor Arık'ın yaralıya müdahale ettiği görülmüş ve ilgili daha sonra sosyal medya hesabından iteklendiğine dair asılsız iddialarda bulunmuştur. Adı geçenin sosyal medya hesabından ileri sürdüğü iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığı ve idari soruşturmanın başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.