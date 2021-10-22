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Medya Akit Medya’ya Malatya çıkarması
Medya

Akit Medya’ya Malatya çıkarması

Akit Medya Grubu, birbirinden değerli konuklarını ağırlamaya devam ediyor...

Yeniakit Publisher
2021-10-22 09:41:00 -
Akit Medya’ya Malatya çıkarması

HABER MERKEZİ

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile beraberindeki heyet, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki Genel Merkez binasına dün bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, güncel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaretin ardından Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’na yöresel ürünlerden oluşan bir hediye takdim etti. Karahasanoğlu da ziyaretlerinden ötürü Başkan Güder ve Rektör Karabulut’a teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar diledi.

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