Akit haklı çıktı

Küstah üslubuyla önüne gelen ülkeye sömürge muamelesi yapan, dünyanın dört bir yanına siyasi, ekonomik ve askeri kaos planlarıyla saldıran ABD’nin maskesi düştü. Suriye’deki proje terör örgütü PKK/PYD’nin başta Münbiç olmak üzere işgal ettiği bölgelerden çekileceğine ilişkin daha önce defalarca söz veren ABD’nin 18 gün önce duyurduğu ‘çekiliyoruz’ mesajı da ‘yalan’ çıktı. Ortadoğu’ya girdiğinden beri yüzlerce kez “çekiliyoruz” diyen ABD’nin bir kez daha sözünü tutmaması; Akit’in 21 Aralık tarihli “Hayduta güven olmaz” manşetinin ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu.

Bugünkü açıklamayı o gün yazmıştık

ABD Başkanı Trump’ın Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den çekilmesinin bazı ön koşullara bağlı olduğunu belirterek, çekilmeye ilişkin herhangi bir takvimin olmadığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın da Suriye’den Amerikan askerlerinin çekileceğini ancak bunun çabuk olacağı yönünde bir açıklamayı asla yapmadığını söylemesi; ABD’nin ikircikli tutumunu gözler önüne serdi. ABD’nin Suriye’den çekiliyoruz mesajını; 21 Aralık Cuma günü, “Hayduta güven olmaz” manşet haberi ile duyuran gazetemiz Akit’in haklılığı ise bir kez daha tescillendi. Suriye’deki proje terör örgütü PYD’ye korumak için askeri anlamda büyük yatırımlar yapan ABD’nin ‘çekiliyoruz’ mesajını gazetemize değerlendiren uzmanlar, “Türkiye, yakın döneme kadar bir sinsi düşman gibi davranan Amerika’ya bu koşullarda güvenemez” demişlerdi.

Türkiye’nin ısrarı köşeye sıkıştırıyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “ABD, bir taraftan Türkiye’nin düşmanı PYD’ye destek veriyor, diğer yandan Türkiye’ye destek vereceğini söylüyor. Biz ABD’nin bu zamana kadar verdiği sözlere zaten inanmıyorduk çünkü Türkiye, Amerika’dan somut adımlar görmek istiyor. Türkiye’nin boş sözlerle kaybedecek vakti yok, Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin dik duruşu ABD’yi sürekli köşeye sıkıştırıyor. Karşımızda itibarı sarsılan bir ABD var. İmajını düzeltmek adına böyle açıklamalar yapma gereği duyuyor. Ne olursa olsun ABD, Suriye’den çekilecek” açıklamasında bulundu.

Murat Akan: ABD Türkiye’yi oyalıyor

Stratejist Murat Akan ise ABD’nin her zamanki gibi oyalama taktiği içerisinde hareket ettiğini belirterek, “Trump göreve geldiğinde, ABD’nin küreselleşme politikasını değiştireceğini söylemişti. Ancak ABD dış politikasını belirleyen Neocon’lar, Trump’ı bu politikasından vazgeçirmek için Trump’ın bazı uygulamaları ve seçim öncesindeki bir takım ilişkilerini yargıya taşıyarak resmen tehdit ettiler” dedi. Erdoğan’ın başarılı politikasının Trump’ı Suriye’den çekilmeye ikna ettiğini kaydeden Akan, “Ne var ki ABD derin devleti, Sayın Erdoğan’la telefonla anlaşan Trump’ı bu kararından vazgeçirmek için ciddi bir çaba içerisine girdi. Nitekim Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un PKK/YPG’ye destek veren son açıklamalarına bakılırsa, ABD’nin Türkiye’yi oyalamaya devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

754 defa Irak’tan ‘çekiliyoruz’ dedi!

1990 yılında Irak ve Kuveyt arasında yaşanan savaşın ardından bölgeye müdahale eden ve Irak’a üs kuran ABD, o günden beri 754 defa “Çekiliyoruz” mesajı verdi. 2003’te Irak’ı yerle bir eden ve bölgeye tamamen yerleşen ABD, bu süreçten sonra da çekilme mesajları verse de, bölgedeki askeri üslerini artırmaya devam etti. 2017’de Musul’un kuzeybatısındaki Zumar bölgesinde kalıcı bir üs kuran ABD, Erbil’de, dünyanın en büyük konsolosluk binası olarak lanse edilen 200 bin metrekarelik garnizon temeli attı. Geçen temmuz ayında temeli atılan üssün maliyetinin 1 milyar dolar olacağı ve 2022’de biteceği açıklandı.