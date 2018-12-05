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Akit gündeme getirmişti! Kaçak prenses yakalandı

Dubai'de zorla tutulduğu saraydan kaçan BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed bin Raşid Âl-Mektum’un kızı Prenses Latife Hindistan'a 80 kilometre kala yakalandı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:30
Akit gündeme getirmişti! Kaçak prenses yakalandı

Mart ayında Akit gazetesinin gündeme getirdiği, kaçak Dubai Prensesi Latife yakalandı. Yıllarca hapishanede işkence gördüğünü ve sarayda zorla tutulduğu belirten BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed bin Raşid Âl-Mektum’un kızı Prenses Latife, Hindistan'a kaçarken panikleyip Whatsapp'tan mesaj atınca güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en önemli emirliklerinden Dubai Başbakanı Muhammed bin Raşid Âl-Mektum’un kızı Prenses Latife Âl-Mektum, tutulduğu saraydan kaçarak Hindistan'a gitmeye çalıştı.

Araplar şokta! Prenses saraydan kaçtı, ‘‘Babam en pis insan’’ dedi

Panikleyince yakalandı

Fransız bir ajanın yardımıyla yatla Dubai'den kaçan prenses Hindistan'a 80 kilometre kala yatta panikledi. Whatsapp üzerinden mesaj atarak "Lütfen yardım edin. Yatın çevresinde adamlar var. Silah sesleri duyuyorum ve bir arkadaşımla saklanıyorum" diyen prenses, özgürlüğe çok az kala yakalandı.

Dubaiye gitmektense öldürülmeyi istiyor

Fransız ajanı Jaubert, Prenses'in yakalandığında Dubai'ye gitmektense öldürülmeyi istediğini söyledi. Yakalandığından bu yana hiç kimsenin yüzünü görmediği Prenses Latife'nin akıbeti merak konusu oldu. 

‘‘Sandığınız gibi özgür değildir''

33 yaşındaki Prenses, Güney Hint okyanusunda bir yatta çektiği videolarla babasının gerektiğinde aile içinde bile uyguladığı işkence metodlarını ifşa etmişti. Prenses Latife, video kaydında ‘‘Bizim elimizde sandığınız gibi hiçbir özgürlük yoktu. Sokağa çıkma yasağım vardı. Saraydan çıktığımda gözlem altındaydım ve eve belirli bir saatte dönmek zorundaydım. Annem benden (günlük yaptıklarıma dair) rapor alıyordu. Ve tabii şoförden nerelere gittiğimizi öğreniyordu. Şoför ayrıca babamın ofisine de bu raporları gönderiyordu’’ ifadelerini kullanmıştı.

‘‘Babam hayatımda tanıdığım en pis, şerli insan''

İfşaatlarında Prenses Latife, ‘‘Babam hayatımda tanıdığım en pis insan… Bana işkence edenlerden biri ‘Baban bize sana işkence etmemizi emretti’ dedi. Bunu emretmiş! İşte bu onun kendisinin verdiği fotoğraftır. Babam, hayatımda gördüğüm en pis, en şerli insandır. Babamın kişiliği pislikten ibaret! Hiç bir iyi şeyi barındırmıyor. Nice insanların hayatını yıktı. Nice insanları katletti! Nice insanları soğukkanlılıkla katletti. Babamdan korkmuyorum. Hesap verecek’’ dedi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:30
  1. BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed bin Raşid Âl-Mektum’un kızı Prenses Latife
  2. prenses latife

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