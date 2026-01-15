Akit Gazetesi Yayın Yönetmeni sordu Bakan Fidan cevapladı! Türkiye'nin Somaliland'daki pozisyonu ne olacak?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda gündemi değerlendirdi.

Önemli ifadeler kullanan Bakan Fidan, Akit Gazetesi Yayın Yönetmeni Murat Alan'ın "Dün Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydiniz, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile de bir görüşme gerçekleştirdiniz. Benim sorum Yemen'e ve Somaliland özelinde olacak. Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri karşı karşıya gelmiş durumda. Türkiye'nin hem Yemen'deki pozisyonu hem bu karşı karşıya gelmişlikteki durumu, rolü ne? Bir de Somaliland'da iki ülke fikirleri çakışıyor. Bizim Somaliland'daki pozisyonumuz ne olacak?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

Bakan Hakan Fidan'ın cevabı şöyle:

emen krizi başladığında biliyorsunuz iki kardeş ülkeyle diplomatik temaslarımızı hemen yaptık. Bazı girişimlerimiz de oldu. Tabii problem çok daha farklı evrilebilirdi ama geldiği nokta itibarıyla söylüyorum, bu derin analizlere de ihtiyacı olan bir konu ama geldiği nokta itibarıyla söylüyorum; ben dün hem Sayın Muhammed bin Zayed ile hem mevkidaşım Dışişleri Bakanı ile hem Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoon ile yaptığım ayrı ayrı görüşmelerde de yani bu konu merkezde olan konulardan biriydi. Çünkü sadece Yemen meselesi değil, Yemen'den dolayı Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arasının açılıyor olması tabii bölgemiz için iyi bir husus değil. Şimdi Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri'nin tamamıyla esas itibarıyla çekilme kararı almış olması ve desteklediği unsurları da desteklememesi hem kendi birliklerini çekti hem de desteği kesti neticesinde aslında bir noktada sorun büyük ölçüde ortadan kalkmış gibi hani Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakan yönü itibarıyla, yani bunun bir altını çizmek gerekiyor. Dün onun üzerinden çok detaylı geçtik.

Aynı politikanın şu anda Somali'de de uygulanmaya başlandığını görüyoruz. Tabii Suudi Arabistan'ın burada bir ısrarlı talebi var. Bu talebin bu konuda etkili olduğunu görmek mümkün. Şimdi bizim Türkiye olarak politikamız hem Yemen'de hem Somali'de iki ülkenin de tanınmış sınırları içerisinde birliğini, bütünlüğünü, egemenliğini muhafaza etmesi. Ama kendi içinde tarihten gelen, günümüzden kaynaklanan bir takım idari, yapısal, sosyal, siyasal sorunların hangi uzlaşmayla çözülür o kendi iç uzlaşmalarına bağlı. Uzlaşmada biz yardımcı olabilirsek olalım ama günün sonunda ne bölge ülkeleri ne biz bir parçalanmayı kabul etmiyoruz.