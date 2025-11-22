Akit Gazetesi hakikatin sesidir

Akit gazetesi; ülkemizde belli, kemikleşmiş bir okur kitlesi olan birkaç gazeteden biridir. Yine Akit gazetesi gerçek anlamda hiçbir siyasi amaç gütmeden İslam’a hizmet etmeye çalışan birkaç gazeteden biridir. Akit gazetesi bu ülkede gerçek anlamlı gazetecilik yapan yayın organlarının başında gelir. Mesela ülkemizdeki birçok örgütün, mafyanın ve çetenin ipliğini pazara çıkaran Akit olmuştur. Akit’in yaptığı haberler ve yayınlar sayesinde bu haberleri ihbar sayan devletimiz Akit’in hedef gösterdiği örgütlere, mafyalara operasyonlar yapmıştır. Yeni Akit, ülkemizdeki birçok para babası, medya imparatoru denilen iş adamlarının yolsuzluklarını, hırsızlıklarını, devlete karşı işlediği usulsüz işleri yaptığı haberlerle günışığına çıkarmıştır. Birçok usulsüz işe karışan iş adamının şirketlerine ve holdinglerine kayyım atanmasında Akit’in haberleri etkili olmuştur. Çünkü Akit, devletin ve milletin bir kuruşunun dahi gasp edilmesine göz yummaz. Bunu görüp de haber yapmamayı vatana ihanet sayar. Diğer gazeteler ise ya çıkar ilişkilerinden dolayı ya da korkularına yenik düştükleri için Akit’in yaptığı haberleri asla yapamazlar. Akit o kadar ilkeli bir yayıncılık benimsemiştir ki, kılı kırk yararak haber yapar. Mesela İsrail’i eleştirirken suçsuz günahsız Yahudilere tek bir kelime söylemez. Çünkü dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail yanlısı olmadığını bilir. Mesela Fetö ve PKK’yı eleştirirken bu örgütlerden ayrılan, devlete sığınan ve bu örgütlere karşı artık savaş veren kişileri o örgütlerden ayrı tutar. Çünkü bu kişiler tövbe etmişler ve devlete sığınmışlardır.

Ülkemizde basın dünyası türlü renklerle, türlü ideolojilerle şekillenmiş olsa da, Akit Gazetesi bu tablo içinde hakikatin, adaletin, ilkeli yayıncılığın, yürekli gazeteciliğin, milletin ve ümmetin sesi olmayı şiar edinmiştir. Akit, nefsine değil, milletine hizmet eden nadir yayın organlarından biridir.

Gazetenin çizgisi; rüzgâra göre yön değiştiren siyasi akımlardan değil, kadim Osmanlı irfanından, imanlı bir duruştan beslenir. Akit, sansasyonun değil, sahih bilginin peşindedir. Medya âleminde reyting ve tiraj uğruna yozlaşan manşetlerin aksine, Akit kelâmında vakar ve izzet taşır.

Gazetemiz Akit, her daim milletin değerlerini, dinimizin mukaddesatını müdafaa etmeyi görev bilmiştir. Kalem erbabı, yalnızca yazı yazmakla kalmaz; bir mefkûre, bir ideal taşır.

Yeniakit Gazetesi'nin 22 Kasım 2025 tarihli nüshasında yayınlanmştır