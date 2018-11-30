Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi

yeniakit.com.tr İslam, Müslümanları “tekmillet” olarak görürken, ümmeti bölmek için nifak tohumları saçan ve olayı dinden öte ırki boyuta indirmeyi amaçlayan din düşmanları, Almanya’da toplantı düzenledi. FETÖ’nün fikir babası olduğu ve bu sene 4’üncüsü düzenlenen “Alman İslam Konferansı”, Türkiye’nin hedefe konduğu ve İslam’a muğayir birçok eylemin sergilendiği bir toplantı oldu.

FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!

Mini etek rezaleti

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Uyum Müsteşarı, sözde Türk asıllı Serap Güler, konferansa mini etekle katıldı. Güler, bu ahlaktan yoksun skandal hareketi yetmezmiş gibi bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı, “Erdoğan’ın DİTİB başkanına karar vermesini, seçmesini kabul etmiyorum. Yurt dışından müdahaleler olduğu müddetçe Alman İslamından bahsedilemez” dedi. Güler, Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde başörtüsü yasağının getirilmesini de desteklemişti.

Bir de domuz eti çıktı!

“Alman İslam modeli” kurulması için düzenlenen toplantıdaki rezillikler, Güler’in ahlaksız kıyafetiyle sınırlı kalmadı. Öğle arasında yapılan açık büfe yemek ikramında, dinimizce haram kabul edilen domuz eti de yer aldı. Katılımcılar İslam Konferans'ında kendilerine domuz eti servis edilmesine tepki gösterdi.

İşte Alman İslam’ı!..

İslam’ı dinden öte bir ırki mesele gibi göstermeye çalışanların düzenlediği ve ön ayak olduğu bu rezalet toplantı, aslında amacın din-i mübin-i İslam’ı bozmak olduğunu çok açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Öyle ki, sanki İslam'ı konuşmak, domuz eti hayranı mini etekli başörtü düşmanlarına kaldı!..