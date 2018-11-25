Akiş GYO, kurumsal yönetimde lider

Akkök Holding bünyesinde bulunan Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO), Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,54 olarak güncellendi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kurumsal yönetim ilkelerini kararlı bir şekilde uygulayan şirket, bu notuyla gayrimenkul ve inşaat sektöründe ilk sırada yer aldı.