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Akiş GYO, kurumsal yönetimde lider

Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,54 olarak güncellenen Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), bu notuyla gayrimenkul ve inşaat sektöründe ilk sırada yer aldı.

25 Kasım 2018 Pazar 10:13
Akiş GYO, kurumsal yönetimde lider

Akkök Holding bünyesinde bulunan Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO), Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,54 olarak güncellendi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kurumsal yönetim ilkelerini kararlı bir şekilde uygulayan şirket, bu notuyla gayrimenkul ve inşaat sektöründe ilk sırada yer aldı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 10:13
  1. Akkök Holding
  2. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)
  3. Kurumsal Yönetim Derecelendirme
  4. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

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