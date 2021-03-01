AKINCI TİHA’nın harekat yarıçapı açıklandı

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, AKINCI Taarruzi İHA’nın (TİHA) 2021 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceğini belirtti. Bayraktar ayrıca AKINCI'nın farklı kuvvetler bünyesinde görev yapabileceğini de sözlerine ekledi.

Harekat yarıçapı 5000 km

Bayraktar, AKINCI TİHA'nın taarruzi amaçlı 2500 km yarıçap menzile sahip olduğunu, istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) için ise 5000 km harekat yarıçapı olduğunu açıkladı.

AKINCI'nın elektronik harp sistemi sayesinde kendini gizleyeceğini ve radarda kendini farklı yerde göstereceğini belirten Bayraktar, AKINCI'nın motorları konusunda alternatifleri olduğunu ve şu anda tercihlerinin Black Sea Shield (Baykar-Ivchenko Progress ortak girişimi) AI-450T motorları olduğunu söyledi.

Harekat Yarıçapı nedir?

Bir hava aracının üzerinde taşıdığı maksimum yakıt ve mühimmat yüküyle bir meydandan kalkıp hedef bölgesine gidişi ve hedef üzerinde görevini icra ettikten sonra meydanına dönüşü arasında kapsanan uçuş mesafesine "Harekat Yarıçapı" denir.