Akıncı SİHA envanterde

“Pantsir-avcısı” Bayraktar TB-2’nin harp sahasında ve uluslararası silah pazarındaki başarısını müteakip, yine Baykar tarafından tasarlanan ve üretilen Akıncı, yoğun ateş gücü kapasitesi ve esnek harekât tasarısı imkanlarıyla dikkat çekiyor. Akıncı’nın envantere girmesinin askeri-stratejik düzeyde büyük önem taşıyor. Akıncı, Türk savunma teknolojilik ve endüstriyel yeteneklerinin geldiği noktayı göstermesi açısından da önem arz ediyor.

Baykar tasarladı

“Pantsir-avcısı” Bayraktar TB2’nin harp sahasında ve uluslararası silah pazarındaki başarısını müteakip, yine Baykar tarafından tasarlanan ve üretilen Akıncı, yoğun ateş gücü kapasitesi ve esnek harekât tasarısı imkanları ile dikkat çekiyor. Planlanan silah sistem konfigürasyonu, oldukça esnek harekât tasarısı olanaklarını da beraberinde getiriyor. Yani Akıncı, doğru yararlanılır ise uygun koşullarda bir oyundeğiştirici olmak üzere envanterde. Halihazırda, Türkiye’nin savunma sanayii kapasitesi, elektronik harp segmentinde hızla gelişme kaydediyor. Dolayısıyla Akıncı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elektromanyetik spektrumdaki yeteneklerinin birleşmesinin getirileri, Türk savunma yeteneklerinin geleceği için kritik bir husus. Akıncı’nın sadece dev bir silah taşıyıcısı olmadığını belirtmek gerekir. Akıncı, AESA radarı, diğer gelişmiş elektronik istihbarat yetenekleri ve bir dizi sofistike yapay zekâ özelliği ile dikkat çekecek.

Önemli roller üstlendi

Türk SİHA kabiliyetinin gerisinde, sözü edilen sistemleri dizayn eden, üreten teknolojik ve endüstriyel zeka ile bahse konu sistemleri doğru harekât tasarıları ile harp sahasına sevk eden kurmay zekânın birleşmesi bulunuyor. Türk askeri literatüründe, “Akıncı” terimi, düşman hatlarının gerisinde gayrinizami harp yürütmek, düşman topraklarda keşif yapmak ve ilerleyen ordulara öncülük etmek gibi özel görevleri yerine getiren, muharip kabiliyeti yüksek, hızlı hafif süvari birliklerini tarif etmiştir. Tıpkı Türk süvari geleneği gibi tarihi kökleri Orta Asya steplerine uzanan Türk Akıncı birlikleri, Osmanlıların fetihlerinde de önemli roller oynadılar