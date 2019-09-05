Akın, alt yapı çalışmalarını inceledi Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kemerköprü Mahallesi Arka Sokak’ta yeni yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kemerköprü Mahallesi Arka Sokak’ta yeni yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, görevli personelden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çalışma hakkında bilgiler veren Başkan Cemal Akın,”Durak alanı oluşturmak üzere düzenleme çalışmalarını başlattığımız Kemerköprü Mahallesi Arka Sokak’ta alt yapı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Şuanda ekiplerimiz yeni yağmursuyu hattı oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. Altyapı çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak üstyapı düzenlemelerine başlayacağız” dedi.

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