Akın akın geliyorlar: Turizm sezonu bitmesine rağmen Şanlıurfa turiste doymuyor

Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da yapılan arkeolojik kazı çalışmaları geçmişe tanıklık ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa'ya yüzbinlerce turist gelmişti.

2020 yılının başlarında tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirus salgınınından sonra uygulanan kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasaklarının ardından Şanlıurfa'ya ziyaretçi akını kesilmişti.

Kontrollü normalleşme süreci ve Sefertepe, Karahantepe ve Sayburç gibi ören yerlerinin keşfedilmesi ile birlikte Şanlıurfa'da turizm sektörü yeniden hareketlendi.

Şanlıurfa'nın turizminin gün geçtikçe daha da ileriye gittiğini ifade eden Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Şanlıurfa'nın bölgede adeta lokomotif il görevini üstlendiğini belirtti.

Çoban, Şanlıurfa'daki yatırımcılara da seslenerek Şanlıurfa ve Güneydoğu'da turizme yönelik yatırımlar yapmasını istedi.

Şanlıurfa'nın daha temiz ve bakımlı olması için yetkililere çağrıda bulunan Çoban İLKHA'ya konuştu.

"Turizmi şu anda çok güzel gidiyor"

Göbeklitepe ve Karahantepe'nin açıklanmasıyla birlikte Şanlıurfa'ya büyük bir teveccüh başladığını belirten Çoban, "Şanlıurfa ile birlikte Doğu ve Güneyoğu'daki 15 ilde turist rehberlerinin bağlı olduğu bir meslek kuruluşuyuz. Şanlıurfa'nın turizmi şu anda çok güzel gidiyor. Normalde 31 Ekim ile birlikte sonbahar turizm sezonu biterdi; ama bu yıl özellikle Göbeklitepe ve Karahantepe'nin açıklanmasıyla birlikte insanların Şanlıurfa'ya büyük bir teveccühleri başladı. Şu anda misafirlerimiz Kasım sonu itibariyle yine ilimize gelmeye devam edecek. Bu durum oldukça güzeldir." dedi.

"Şanlıurfa'nın turizmi gün geçtikçe daha da ileriye gidecek"

Şanlıurfa'nın turizm potansiyelinin çok iyi olduğunu ifade eden Çoban, "Özellikle bazı yoğun günlerde ve hafta sonlarında doluluk oranı çok yükseliyor. Şanlıurfa ASKON Şube Başkanını da ziyaret ettik. Şanlıurfa'daki yatırımcılardan, ASKON Genel Merkezi'nden ve otel yatırımı düşünen bütün iştirakçilerden Şanlıurfa'mıza ve Güneydoğu'muza otel işletmeleri açmalarını bekliyoruz. Şanlıurfa'nın turizmi gün geçtikçe daha da ileriye gidecek. Yakın zamanda Karahantepe kazıları ile birlikte Şanlıurfa'ya olan ilgi daha da artacak. Daha sonra ziyaretçiler Sefertepe için ilimize gelecek. 5-6 yıl sonra ise Sayburç için ziyaretçi gelecek. Bu bakımdan Şanlıurfa'nın turizm potansiyeli çok iyidir." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'nın Güneydoğu ve Mezopotamya'nın ortasında bulunması nedeniyle birçok ile yakın olduğunu vurgulayan Çoban, "Şanlıurfa, bölgede adeta lokomotif il görevindedir. Güneydoğu ve Mezopotamya'nın ortasında bulunması hasebiyle Gaziantep'e, Adıyaman'a, Mardin'e, Diyarbakır'a ve Batman'a çok yakın mesafede bulunmaktadır. Gelen misafirler, Urfa merkezli geldiği zaman bölgedeki diğer illere de rahatlıkla ulaşabiliyor. Turizm bakımından Şanlıurfa'yı güzel günler bekliyor." diye konuştu.

"Şanlıurfa'nın daha temiz ve bakımlı olması gerekiyor"

Belediyelerin altyapı noktasında çalışmalar yapması gerektiğini belirten Çoban, "Yatırımcılardan ve belediyelerimizden özellikle altyapı noktasında varolan yatırımlarını bir an bitirmesini istiyoruz. Şanlıurfa'nın daha temiz ve bakımlı olması gerekiyor. Şanlıurfa, Peygamberler Şehri olmasından dolayı biraz daha temiz ve bakımlı olması gerekir. altyapı ve yatırımları çok daha ivedikle yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İLKHA