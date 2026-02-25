  • İSTANBUL
Akıllı telefonları şarj ederken yapılan o büyük hata!

Akıllı telefonları şarj ederken yapılan o büyük hata!

Her gece aynı manzara… Şarj kablosu takılıyor, telefon yastığın kenarına bırakılıyor ve sabaha kadar yüzde 100 dolu şekilde prizde kalıyor. Peki bu masum alışkanlık, cebimizdeki binlerce liralık cihazı yavaş yavaş bitiriyor olabilir mi?

Uzmanlara göre cevap net: Evet!

En büyük hata: Yüzde 100’e kadar doldurup prizde bırakmak

Günümüzde kullanılan lityum-iyon bataryalar, sürekli yüzde 100 seviyesinde tutulmayı sevmiyor. Telefon gece boyunca tam dolu halde prizde kalmaya devam ettiğinde batarya hücreleri gereksiz stres altında kalıyor. Bu durum zamanla pil sağlığını düşürüyor, şarj süresini kısaltıyor.

Birçok kullanıcı “Nasıl olsa akıllı telefon, kendi korur” düşüncesiyle hareket ediyor. Oysa cihazlar akıllı olsa da fizik kuralları değişmiyor.

 

Yüzde 0’a kadar bitirmek de zararlı

Sadece tam doldurmak değil, şarjı tamamen sıfırlamak da ayrı bir risk. Telefonu yüzde 1’e kadar kullanıp kapanmasını beklemek batarya ömrünü azaltıyor. Uzmanların önerisi net: Bataryayı genellikle yüzde 20 ile 80 aralığında tutmak.

Gece şarjı alışkanlığı pahalıya patlayabilir

Yeni nesil telefon fiyatları düşünüldüğünde batarya performansındaki düşüş, kullanıcıyı iki seçenekle karşı karşıya bırakıyor: Ya pahalı bir batarya değişimi ya da yeni telefon.

Üstelik düşük kaliteli, orijinal olmayan kablo ve adaptör kullanımı da batarya sağlığını tehdit eden bir başka unsur. Aşırı ısınma, pil şişmesi ve performans kaybı bu ihmallerin sonucu olarak ortaya çıkabiliyor.

 

Sıcaklık en büyük düşman

Telefonu şarj ederken yastık altında bırakmak, kalın kılıfla kullanmak veya güneş altında şarj etmek bataryanın ısısını artırıyor. Isı ise lityum-iyon pillerin en büyük düşmanı.

Uzmanlar, telefonu serin ve hava alan bir zeminde şarj etmeyi öneriyor.

Kısacası her gün yaptığımız o küçük hata, uzun vadede büyük maliyetlere dönüşebiliyor. Şarj alışkanlıklarını değiştirmek ise sadece birkaç basit adım gerektiriyor.

