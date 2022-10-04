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Teknoloji Akıllı telefonlarda tek tip şarj kullanılacak
Teknoloji

Akıllı telefonlarda tek tip şarj kullanılacak

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yasa tasarısı ele alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 17:34:00 -
Akıllı telefonlarda tek tip şarj kullanılacak

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yasa tasarısı ele alındı.

AP milletvekilleri, akıllı telefonlara tek tip şarj getirecek tasarıyı 602 "evet”, 13 "hayır" oyla kabul etti.

Yasaya göre, USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak.

2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak.

Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

Düzenleme 2026 yılı ilkbaharında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek.

Yasa, AB Konseyi tarafından onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek. (İLKHA)

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