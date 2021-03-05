  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Akıllı telefonlarda tehlike! Android ve iOS'ta...
Teknoloji

Akıllı telefonlarda tehlike! Android ve iOS'ta...

Son dönemde gündeme gelen uygulamalardaki güvenlik sorunuyla ilgili ABD'li Zimperium isimli şirket bir rapor yayımlandı. Raporda, Android ve iOS kullanan milyonlarca kişinin bilgisine erişildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 11:26:00 -
Akıllı telefonlarda tehlike! Android ve iOS'ta...

Akıllı telefonlarda bulunan mobil uygulamalar kullanıcıların birçok bilgisine erişebiliyor. Bu bilgilerin güvenliği ise şirketlerin kendi kapasitelerine kalmış durumda.

Son olarak bir güvenlik araştırması yapan ABD merkezli güvenlik şirketi Zimperium çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Yapay zeka ve veri analitiği geleceği çok farklı bir noktaya taşıyor

Zimperium'dan yapılan açıklamaya göre bulut tabanlı depolama kullanan mobil uygulamalarda kişisel veri sızıntısı gözlemlendi.

1.3 milyon uygulama araştırıldı

Zimperium, android ve iOS tabanlı 1.3 milyon uygulamayı inceledi. Araştırmacılar 84 bin Android ve 47 bin iOS uygulamasının genel kullanıma açık bulut sistemlerinden yararlandığını tespit etti.

Veriler için kendi serverlarını kullanmayan bu uygulamaların yüzde 14'ünde veri sızıntısı tespit edildi.

Zimperium'un açıklamasına göre 11 bin 877 Android ve 6 bin 608 iOS uygulamasıyla paylaşılan veriler güvende değil.

Yanlış ayarlardan kaynaklı olduğu belirtiliyor

Şirketin CEO'su Shridhar Mittal, sınırlı sayıdaki şirketi uyardıklarını ama bütün şirketlere ihtar göndermediklerini söyledi. Mittal, sızıntıları bulut serverlarında yapılan yanlış ayarlamalar sonucu oluştuğunu aktardı.

Amazon Web Services, Google Cloud ve Microsoft Azure en yaygın kullanılan bulut işlemcileri arasında yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gezi destekçisi 262 tiyatrocudan ortak bildiri: Sözde sanatçılardan Boğaziçilileri kışkırtma çabası!
Gündem

Gezi destekçisi 262 tiyatrocudan ortak bildiri: Sözde sanatçılardan Boğaziçilileri kışkırtma çabası!

Aralarında Levent Üzümcü ve Rutkay Aziz gibi Gezi kalkışmasına destek verenlerin de olduğu 262 tiyatrocu, Boğaziçi Üniversitesi provokasyonu..
ABD'den o ülkeye güçlerini çek çağrısı
Dünya

ABD'den o ülkeye güçlerini çek çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Etiyopya'da bulunan Eritre güçlerin..
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor!
Gündem

Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor!

Adana merkezli 3 ilde yapılan operasyonda yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 7'si kadın 59 şüpheli gözaltına alındı. Bahis çetesinin para ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay