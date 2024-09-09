Akıllı telefon yarışı! Samsung ve Apple rekabeti artıyor

En çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu. Liste, Apple ve Samsung arasındaki rekabeti gözler önüne serdi.

Akıllı telefon pazarı, büyüklüğü ve çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, vivo ve Honor gibi pek çok marka, bu alanda kıyasıya rekabet ediyor. Bu durum, piyasada yüzlerce farklı modelin yer almasına neden oluyor. Peki en çok satan akıllı telefon modelleri hangileri? İşte liste…

En çok satan akıllı telefon modelleri

Apple, geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone 15 serisi ile akıllı telefon dünyasında büyük bir etki yarattı. Zira en çok satan modeller listesine bakıldığında bu net bir şekilde görülüyor. Öyle ki sıralamanın ilk sırasında iPhone 15 yer alıyorken, onu iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro takip ediyor.

Dördüncü ve beşinci sırada ise sırasıyla Samsung Galaxy A15 5G ve Galaxy A15 4G bulunuyorken, altıncı model ise iPhone 14. Uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken Redmi 13C yedinci sıradayken, Samsung Galaxy A05, Galaxy S24 Ultra ve Galaxy S24 de listede bulunuyor.

En çok satan akıllı telefon modelleri şu şekilde sıralandı: