Akıllı sayaç nedir, değişim zorunlu mu? Elektrik faturasını artırır mı, kimlerin sayacı değişecek?

Elektrik faturaları ve sayaç değişimleriyle ilgili gelişmeler, milyonlarca abonenin gündeminde yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından desteklenen Milli Akıllı Sayaç Sistemi kapsamında Türkiye'de elektrik sayaçlarının dijital dönüşümü sürüyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın 26 Ekim 2026'da yaptığı açıklamaya göre, 2027 yılının sonuna kadar yaklaşık 2,7 milyon Akıllı Sayaç PRO modelinin kurulması planlanıyor. Böylece iki yıllık süreçte yaklaşık 7 milyon abonenin sayacının uzaktan okuma kapsamına alınması hedefleniyor. Açıklamaya göre, 2026 yılının eylül ayına kadar 4 milyon Akıllı Sayaç EKO ile 70 bin Akıllı Sayaç PRO'nun kurulumu tamamlandı. Ayrıca 15 milyon abonenin bağlantı noktasındaki elektrik kesintileri ve teknik kalite verilerinin izlenmesi planlanıyor. Peki akıllı sayaç nedir, nasıl çalışır ve tüketicilerin elektrik faturalarında bir değişikliğe yol açar mı?

AKILLI SAYAÇ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Akıllı sayaç, elektrik tüketimini ölçmenin yanı sıra ölçüm verilerinin haberleşme altyapısı üzerinden uzaktan iletilmesini sağlayabilen elektronik sayaç sistemidir. Geleneksel sayaçlardan farklı olarak belirli verilerin dağıtım şirketleri tarafından uzaktan alınmasına ve değerlendirilmesine imkân tanır.

Türkiye'de bu dönüşüm, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında yürütülüyor. Sistem yalnızca sayaç cihazından oluşmuyor; sayaçlar, haberleşme ekipmanları, yazılımlar ve veri altyapısı da bu yapının parçaları arasında bulunuyor.

Akıllı sayaçların öne çıkan işlevleri şöyle sıralanıyor:

Elektrik tüketim verilerinin uzaktan okunabilmesi.

Sayaç okumayla ilgili saha işlemlerinin azaltılabilmesi.

Elektrik şebekesindeki kesinti ve teknik kalite sorunlarının daha yakından izlenmesi.

Arıza tespiti ve bakım çalışmalarının daha etkin planlanabilmesi.

Elektrik tüketimi ve üretimine ilişkin verilerin dijital sistemler üzerinden takip edilebilmesi.

Bu özellikler, hem dağıtım şirketlerinin şebekeyi yönetmesini kolaylaştırmayı hem de tüketicilerin elektrik hizmetleriyle ilgili bilgilere daha kolay ulaşmasını amaçlıyor.

AKILLI SAYAÇ ELEKTRİK FATURASINI ARTIRIR MI?

Akıllı sayaç takılması tek başına elektrik faturasının artacağı anlamına gelmez. Sayaç, elektrik tüketimini ölçen bir cihazdır. Faturanın tutarı ise ölçülen tüketim miktarı, uygulanan tarife ve faturaya yansıyan diğer geçerli bedeller gibi unsurlara bağlıdır.

Örneğin bir hanenin elektrik tüketimi aynı kalırken yalnızca sayacı uzaktan okunabilen bir modelle değiştirilirse, bu değişiklik tek başına daha fazla elektrik tüketildiği anlamına gelmez.

Elektrik faturasının yükselmesinde şu etkenler rol oynayabilir:

Klima, elektrikli ısıtıcı ve benzeri cihazların daha fazla kullanılması.



Evde kullanılan elektrikli cihazların sayısının veya çalışma süresinin artması.



Elektrik tarifesinde ya da faturaya uygulanan bedellerde değişiklik olması.



Önceki dönemde tahmini veya eksik okuma yapılmışsa sonraki faturada tüketim farkının ortaya çıkması.



Akıllı sayaçların tüketimi daha düzenli ve uzaktan izlenebilir hâle getirmesi, bazı okuma farklılıklarının tespit edilmesini kolaylaştırabilir. Ancak bu durum, akıllı sayaçların herkeste daha yüksek fatura oluşturacağı anlamına gelmez.

FATURANIZ SAYAÇ DEĞİŞİMİNDEN SONRA YÜKSELİRSE NE YAPMALISINIZ?

Öncelikle eski ve yeni faturalarınızdaki kilovatsaat (kWh) tüketimlerini karşılaştırın. Fatura dönemi, sayaç endeksi ve uygulanan tarife bilgilerini kontrol edin. Tüketim miktarında açıklanamayan bir artış varsa ilgili elektrik dağıtım veya görevli tedarik şirketinden inceleme talep edebilirsiniz.

AKILLI SAYAÇ ZORUNLU MU? ELEKTRİK SAYAÇLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Türkiye'de akıllı sayaç dönüşümü, EPDK'nın düzenlemeleri ve Milli Akıllı Sayaç Sistemi kapsamında yürütülüyor. Sayaç değişimlerinin kapsamı ve takvimi, ilgili teknik şartlar ve uygulama planları doğrultusunda belirleniyor.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açıklamasına göre, akıllı sayaç dönüşümü 1 Mart 2026 itibarıyla başladı. Eylül 2026'ya kadar milyonlarca EKO modelinin ve on binlerce PRO modelinin kurulumu tamamlandı.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: 2027 sonuna kadar 7 milyon abonenin uzaktan okuma kapsamına alınması hedefi, Türkiye'deki bütün elektrik sayaçlarının aynı anda değiştirileceği anlamına gelmiyor.

Sayaç değişiminin hangi abonelerde, hangi tarihte yapılacağı; mevcut sayacın özelliklerine, teknik gerekliliklere ve dağıtım şirketinin uygulama planına göre değişebilir.

Bu nedenle sayacının ne zaman değişeceğini öğrenmek isteyen tüketicilerin kendi bölgelerindeki elektrik dağıtım şirketinin duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

AKILLI SAYAÇ EKO VE PRO ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Milli Akıllı Sayaç Sistemi kapsamında EKO ve PRO olmak üzere farklı özelliklere sahip sayaç modelleri bulunuyor.

Akıllı Sayaç EKO: PRO modeline göre daha sınırlı özelliklere sahip akıllı sayaç modelidir.

Akıllı Sayaç PRO: İki yönlü veri haberleşmesini destekleyen ve teknik şartnamesinde belirtilen ek özellikleri taşıyan sayaç modelidir.

EPDK'nın açıkladığı plana göre, 2027 sonuna kadar yaklaşık 2,7 milyon PRO modelinin kurulması hedefleniyor. Bu kurulumlar, mevcut EKO sayaçlarla birlikte daha geniş bir abone kitlesinin uzaktan okuma kapsamına alınmasına katkı sağlayacak.

Sayaç modelinin belirlenmesi, tüketicinin kendi başına cihaz seçmesinden ziyade ilgili teknik düzenlemeler ve uygulama planları çerçevesinde yürütülen bir süreçtir.

AKILLI SAYAÇLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Akıllı sayaçlar, elektrik tüketimini ölçerek elde ettikleri verileri uygun haberleşme altyapısı üzerinden merkezi sistemlere aktarabiliyor.

Sürecin temel işleyişi şu şekilde özetlenebilir:

Tüketim ölçülüyor: Sayaç, kullanılan elektrik enerjisini ölçüyor.



Veriler iletiliyor: Sayaç ve sistemin teknik özelliklerine göre ölçüm verileri uzaktan haberleşme altyapısıyla aktarılabiliyor.



Veriler değerlendiriliyor: Dağıtım şirketleri, ilgili verileri şebeke yönetimi ve ölçüm süreçlerinde kullanabiliyor.



Şebeke takibi geliştiriliyor: Kesinti ve teknik kalite bilgilerinin izlenmesi, arıza ve bakım çalışmalarının planlanmasına yardımcı olabiliyor.



Burada önemli bir ayrıntı var: Her akıllı sayaç aynı özelliklere sahip değil. Uzaktan haberleşme, veri aktarımının kapsamı ve ilave işlevler kullanılan sayaç modeline ve sistemin teknik altyapısına göre değişebiliyor.

AKILLI SAYAÇLAR ELEKTRİK KESİTNİLERİNİ ÖNLEYECEK Mİ?

Akıllı sayaçların elektrik kesintilerini tamamen ortadan kaldıracağı söylenemez. Ancak şebekedeki kesintilerin ve teknik kalite sorunlarının izlenmesine yardımcı olarak arızalara müdahale ve bakım süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlayabilir.

MASS kapsamında hedeflenen uygulamalardan biri de bağlantı noktalarındaki kesinti ve teknik kalite verilerinin izlenmesi. EPDK Başkanı Yılmaz, 2027 sonuna kadar bu kapsamda 15 milyon abonenin bağlantı noktasına ilişkin verilerin takip edilmesinin planlandığını açıkladı.

Bu sistem sayesinde dağıtım şirketlerinin sorun yaşanan bölgeleri daha iyi analiz etmesi ve bakım kaynaklarını ihtiyaçlara göre yönlendirmesi amaçlanıyor. Bununla birlikte sonuçlar, şebekenin fiziksel durumu ve dağıtım şirketlerinin müdahale süreçleri gibi başka etkenlere de bağlı olacak.

AKILLI SAYAÇ MOBİL UYGULAMASI NE İŞE YARAYACAK?

EPDK Başkanı'nın açıklamasına göre, MASS kapsamında tüketicilerin elektrik hizmetleriyle ilgili bilgilere ulaşabilmesi için bir mobil uygulamanın test sürümü de hizmete sunuldu.

Planlanan uygulama üzerinden elektrik abonelerinin şu bilgilere erişebilmesi hedefleniyor:

Elektrik tüketimi ve üretimine ilişkin veriler.

Elektrik kesintisi kayıtları.

Hak kazanılması durumunda tazminat bilgileri.

Planlı elektrik kesintisi bildirimleri.

Uygulamanın tüm özelliklerinin hangi tarihte ve hangi kapsamda kullanılabileceği konusunda güncel resmî duyuruların takip edilmesi gerekiyor. Test sürümünün hizmete sunulmuş olması, bütün işlevlerin tüm kullanıcılar için eksiksiz olarak kullanıma açıldığı anlamına gelmiyor.

AKILLI SAYAÇ DEĞİŞİMİNDE TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Sayaç değişimi sırasında tüketicilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunuyor:

Değişim işlemiyle ilgili duyuruları ilgili elektrik dağıtım şirketinden takip edin.

İşlem sonrasında sayaç endeksi ve cihaz bilgilerine ilişkin kayıtları saklayın.

Değişim öncesi ve sonrası elektrik faturalarındaki tüketim miktarlarını karşılaştırın.

Faturada olağan dışı bir artış görürseniz bunun yalnızca sayaç değişiminden kaynaklandığını varsaymadan tüketim ve tarife bilgilerini inceleyin.

Sayaç değişimi karşılığında ücret talep edilmesi durumunda işlemin dayanağını ve resmî bilgilendirmeyi ilgili şirketten doğrulayın.

Özellikle sayaç değişiminin ücretsiz olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılırken her durum için geçerli olduğu doğrulanmamış genellemelerden kaçınılmalıdır. Uygulanacak işlemin ve varsa bedelin hukuki dayanağı, ilgili mevzuat ve resmî şirket açıklamaları üzerinden kontrol edilmelidir.

AKILLI SAYAÇ DÖNÜŞÜMÜ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

EPDK'nın 26 Ekim 2026 tarihli açıklamasında, 2027 sonuna kadar yaklaşık 2,7 milyon Akıllı Sayaç PRO modelinin kurulması ve yaklaşık 7 milyon abonenin uzaktan okuma kapsamına alınması hedefi paylaşıldı.

Bu plan, elektrik dağıtım sisteminin dijitalleşmesi için yürütülen daha geniş bir dönüşümün parçası. Sürecin ilerleyişi ve bölgesel uygulama takvimleri konusunda EPDK ile ilgili elektrik dağıtım şirketlerinin duyuruları belirleyici olacak.

Dolayısıyla tüketicilerin yalnızca genel dönüşüm tarihine bakarak kendi sayaçlarının değişeceği günü kesin olarak çıkarması mümkün değil.

AKILLI SAYAÇLA İLGİLİ SIKÇA SORULAR SORULAR VE CEVAPLARI:

Akıllı sayaç elektrik faturasını yükseltir mi?

Hayır, akıllı sayaç takılması tek başına faturanın artacağı anlamına gelmez. Fatura, ölçülen tüketim ve uygulanan tarife gibi unsurlara göre hesaplanır.

Akıllı sayaç taktırmak zorunlu mu?

Dönüşüm, EPDK düzenlemeleri ve uygulama planları kapsamında yürütülüyor. Her abonenin aynı tarihte sayaç değiştirmesi gerektiği sonucuna varılmamalıdır.

2027'ye kadar kaç kişinin sayacı değişecek?

EPDK açıklamasına göre yaklaşık 7 milyon abonenin sayacının uzaktan okuma kapsamına alınması hedefleniyor. Bu hedef, yalnızca yeni PRO sayaç kurulumu sayısıyla aynı değildir.

Akıllı sayaç elektrik tüketimini azaltır mı?

Sayaç tek başına elektrik tasarrufu sağlamaz. Ancak tüketim verilerinin daha kolay takip edilmesi, kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Akıllı sayaç arızaları önler mi?

Arızaları tamamen önlemez. Ancak kesinti ve teknik kalite verilerinin izlenmesi, arızaların tespiti ve bakım çalışmalarının planlanmasına katkıda bulunabilir.

Elektrik sayacımın ne zaman değişeceğini nereden öğrenebilirim?

Bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketinin resmî duyurularını takip edebilir veya şirketin müşteri hizmetlerinden bölgenize ilişkin uygulama takvimini öğrenebilirsiniz.

Sonuç: Akıllı sayaçlar elektrik kullanımında yeni bir dönem başlatıyor.

Milli Akıllı Sayaç Sistemi ile Türkiye'de elektrik tüketiminin ölçülmesi, sayaçların uzaktan okunması ve dağıtım şebekesinin izlenmesi süreçlerinde dijitalleşme hedefleniyor. 2027 sonuna kadar yaklaşık 7 milyon abonenin uzaktan okuma kapsamına alınması planlanırken, tüketicilerin en çok merak ettiği konuların başında faturalara olası etkiler ve sayaç değişiminin kapsamı geliyor.

Akıllı sayaçlar tek başına elektrik faturasını artıran bir unsur olarak değerlendirilmemeli. Sayaç değişiminin zamanı ve kapsamı içinse ilgili dağıtım şirketinin açıklamaları ile güncel mevzuat esas alınmalı.

Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı'nın 26 Ekim 2026 tarihli açıklaması; 28 Aralık 2023 tarihli Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği.