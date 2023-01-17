Akıllı olun, Bayraktar adamın aklını alır! "Çarparım" tehdidine benzemez bu işler

Akşam gazetesi yazarı Murat Özer, "SİHA'lara dokunmayın diyorlar. Kusura bakmasınlar dokunacağız" diyen Ali Babacan'a haddini bildirdi.

"Bugüne kadar ne devletten ne özel sektörden tek bir kuruş kredi kullanmadan, bütünüyle kendi imkânları, devletimizin güçlü siyasi desteği ve milletimizin dua ordusu sayesinde muhteşem işlere imza atan BAYKAR'a dokun bakalım. Öyle büyük ortağınızın sahte 'çarparım' tehdidine benzemez bu işler. Bu millet gözbebeklerine dokunanı öyle bir çarpar ki, siyasi enkazınızı seçim sandığından kazırlar" ifadelerini kullanan Özer, yazısında şunları kaydetti:

"72 saatte düşeceği iddia edilen fakat 1 yıldır savaşın devam ettiği Ukrayna'da askerler şarkılarında şöyle söylüyorlar: "Ukrayna'ya işgalciler geldi: Askeri araçları, üniformaları yepyeni ama bizde bunları yok eden bir şey var: Bayraktar!" Şarkının etkisi tüm dünyada dalga dalga yayıldı.

Çünkü ABD, İngiltere, Rusya ya da Çin gibi devasa orduları ve sahip oldukları güçlü silahları sayesinde bugüne kadar dünyada istediği her şeyi yapabilen küresel güçlere karşı dengeleri değiştirebilecek bir şeye artık dünyanın geri kalanı sahip olabilirdi.

İşte bu yüzden işgal tehdidini en fazla hisseden Litvanya ve Polonya'da halk Bayraktar TB2 alınması için kampanya başlattı.

Türk SİHA'ları sadece Kiev'e ilerleyen Rus tanklarını durdurmayı başarmadı. Karabağ'da 30 yıllık Ermeni işgalini sonlandırdılar. Suriye ve Irak topraklarına çöreklenmiş PKK yılanının başını ezip geçtiler. Hilafet yalanıyla Musul'dan Çobanbey'e kadar Türkmeneli'ni kana boyayan DEAŞ'ı tarihin karanlığına gömdüler. Libya'da Fransız destekli terörist Hafter'i Trablus'un kapısına dayanmışken bozguna uğrattılar.

Kafkasya'dan Akdeniz'e kadar Türkiye'nin çıkarlarını her cephede koruyup, dünyanın kaderini değiştiren bu silahlarımızdan kim rahatsız olabilir? Cevabı çok açık: Bombaları başına yiyip, emperyalist tezgâhları çökenler.

Bu yüzden tescilli Türkiye düşmanı, FETÖ'nün hamisi CIA yöneticisi Michael Rubin ABD Kongresi'ne çağrı yapıyor, BAYKAR'a ambargo konulsun diye. Kapı kapı gezip "Türk SİHA'larını durdurun" diye adeta yalvarıyor. Çünkü düşman, kendi saltanatını yıkacak gerçeği şimdiden görüyor.

ABD Kongresi'ne sunulan bir raporda Türk savunma sanayiindeki gelişmenin endişe verici olduğu vurgulanıp "Türkiye, 2017-2021 döneminde silah ihracatını bir önceki beş yıla göre yüzde 31 artırdı, silah ithalatını ise yüzde 56 azalttı" deniliyor. Türk Ordusu silah sanayii konusunda dışa bağımlılığını son 10 yılda yüzde 80'lerden yüzde 18'lere kadar düşürmeyi başardı. Telaşları bundan.

Şimdiye kadar SİHA'lardan rahatsız olanların sadece PKK cenazelerinde gözyaşına boğulan Sezgin Tanrıkulu gibiler olduğunu sanıyorduk. Meğer yanılmışız. Devasız dertlere düşenler yalnız değilmiş. Kifayetsiz muhterisler de saldırmak için fırsat kolluyormuş. Öyle olmasaydı Ali Babacan durup dururken mazlumların gökyüzündeki umudu SİHA'larımıza öfkesini kusar mıydı?

Babacan devletin tüm imkân ve kaynaklarının doğrudan sadece bir şirkete, Türk SİHA'larını yapan BAYKAR'a aktarıldığını iddia edip: "SİHA'lara dokunmayın diyorlar. Kusura bakmasınlar dokunacağız" dedi. Hadi dokun bakalım kolaysa.

Bugüne kadar ne devletten ne özel sektörden tek bir kuruş kredi kullanmadan, bütünüyle kendi imkânları, devletimizin güçlü siyasi desteği ve milletimizin dua ordusu sayesinde muhteşem işlere imza atan BAYKAR'a dokun bakalım.

Öyle büyük ortağınızın sahte "çarparım" tehdidine benzemez bu işler. Bu millet gözbebeklerine dokunanı öyle bir çarpar ki, siyasi enkazınızı seçim sandığından kazırlar."