Akıllı mercekler gözlük ihtiyacını ortadan kaldırıyor

Medicana Ataşehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cem Mesçi, özellikle genç/orta yaşlı aktif yaşayan kataraktlı hasta grubunda akıllı merceğin gözlük ihtiyacını ortadan kaldırdığı için daha çok tercih edildiğini bildirdi.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mesçi, son yıllarda akıllı mercek teriminin, daha önce uzak ve yakın odaklarını netleştiren çok odaklı merceklere ara mesafeyi de net gösteren odakların eklenmesi ile gündeme geldiğini ifade etti.

Prof. Dr. Cem Mesçi, ölçü olarak yakın mesafenin 30-40 santimetre, ara mesafenin 50-100 santimetre arası olarak düşünülebileceğini aktararak, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Akıllı mercek implantasyonu 50 yaş üstünde, uzak mesafede gözlüğe sıklıkla ihtiyacı olan, yakın görme problemleri başlamış olan prespiyopik çağdaki kişilere uygulanabilir. Bu kişilerde henüz katarakt başlamadan bu cerrahi uygulanabilmektedir. Ayrıca kataraktı olan tüm yaş grubu hastalarda akıllı mercek katarakt ekstraksiyonu sonrası kullanılabilir. Özellikle genç/orta yaşlı aktif yaşayan kataraktlı hasta grubunda akıllı mercek, gözlük ihtiyacını ortadan kaldırdığı için daha çok tercih ediliyor.'

Merceklerin hayat boyu gözde kalabildiğini, merceklerin ömrünün insan ömründen katbekat fazla olduğunu anlatan Mesçi, 'Yalnız bir defaya mahsus olmak üzere, merceklerin oturtulduğu saydam kapsülde birkaç sene sonra opaklaşma olursa, hastalara ofis ortamında, oturduğu yerde 5 dakikalık kısa, basit, ağrısız ve düşük maliyetli bir YAG laser işlemi yapılarak tekrar eski saydamlık sağlanıyor.' görüşünü bildirdi.

Prof. Dr. Mesçi, ameliyat öncesi ve sonrasına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

'Hastaların 1 ay boyunca damla kullanmaları gerekiyor. İlk haftalar sık olan damlalar son haftalarda çok seyrekleşiyor. İlk gün gözler kapalı ve gözün üstüne yatarak uyunmamalı, gözler asla ovuşturulmamalı. Hastalar ikinci günden duş alabilirler. İlk hafta göz içine su ve sabun gelmemeli. 2- 3 gün sonra işlerine dönebiliyorlar. 2 hafta ağır spor, yüzme yok ancak ilk haftalar yürüyüş yapabilirler. İlk ay göz darbelere karşı korunmalı. Ameliyatın hemen sonrası uçağa binilebiliyor. Kadın hastalar 2 hafta kirpik makyajı yapmamalıdır. 1 ay sonrasında kısıtlamalar kalkıyor.'