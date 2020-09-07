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Ekonomi Akıllı makineler SAHA İstanbul ile millileşecek
Ekonomi

Akıllı makineler SAHA İstanbul ile millileşecek

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş: - "SAHA İstanbul, cari açığımızın önemli kalemlerinin başında gelen akıllı makinelerin millileştirilmesinde de Milli Teknoloji Hamlesi'nin amiral gemisi oldu"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:55:09 -
Akıllı makineler SAHA İstanbul ile millileşecek

İSTANBUL (AA) - Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destek verilen 10 programın 7'sini, Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul'dan 6 firma aldı.

Akıllı makinelerin millileştirilmesine önemli katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesiyle önemli oranda ithalatın önüne geçilmesi bekleniyor.

SAHA İstanbul açıklamasına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçen yıl çağrıya çıkılan, katma değer odaklı, orta ve yüksek teknoloji seviyesinde, Türkiye için kritik öneme sahip ürünlerin yatırım projelerini uçtan uca destekleme amacıyla oluşturulan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın sonuçları açıklandı.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, "makine", ilk odak sektör olarak belirlenmiş ve ilk başvurular makine sektöründen kabul edilmişti. Yerli üretimin teşvik edilmesini, yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan program kapsamında destek verileceği açıklanan 10 hamle programı desteğinden 7'sini, SAHA İstanbul'dan 6 firma aldı.


- "Milli Teknoloji Hamlesi'nin amiral gemisi"


Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, 10 hamle programı desteğinden 7'sini, SAHA İstanbul'dan 6 firmanın aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"SAHA İstanbul, cari açığımızın önemli kalemlerinin başında gelen akıllı makinelerin millileştirilmesinde de Milli Teknoloji Hamlesi'nin amiral gemisi oldu. Makine komitemizin 11 firması ile CNC kontrol sistemlerini millileştirmek üzere oluşturduğumuz MİLTEKSAN-Milli Teknoloji Sanayi AŞ de destek almak üzere başvuracak ve uygun görüldüğü takdirde bu desteği alan 7'nci firmamız olmasını bekliyoruz."

Destek alan SAHA İstanbul firmaları ve üretim alanları şunlar:

"İĞREK: Yüksek teknoloji CNC takım tezgahları,

ERMAKSAN: Büyük boyutlu eklemeli imalat makinesi,

DURMAZLAR: Ultra hızlı lazer makineleri ve tek modlu lazer üretimi,

AKIM METAL: CNC tezgah üretimi,

AKIM METAL: Servo motor üretimi,

WAT: Endüstriyel ve askeri servo sistemleri ve sürücüleri,

DUALUS (TEKNOLUS): Bilya vidalı miller."




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