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Gündem Akıllara durgunluk veren olay! Hayvanat bahçesinden kaçırıp yediler
Gündem

Akıllara durgunluk veren olay! Hayvanat bahçesinden kaçırıp yediler

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bulunan hayvanat bahçesinde bir geyik kaçırıldı. Ekiplerin harekete geçmesi üzerine, geyiğinin vurulup yenildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:16:00 -
Akıllara durgunluk veren olay! Hayvanat bahçesinden kaçırıp yediler

Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasının hayvanat bahçesindeki geyik, otlaması için çıkarıldığı fabrikanın arka bölümündeki boş arazide kayboldu. Bölgede arama yapan bakıcılar geyiği bulamayınca jandarmaya haber verildi. Geyiğin izini süren jandarma ekipleri görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi. Ekipler, geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, önceki gün şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. C.A. ve M.B. gözaltına alındı.

Silahla vurarak öldürmüşler

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geyiği kaçırdıktan sonra silahla vurarak öldürdükten sonra kesip yediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilik açıklama yaptı

Zonguldak Valiliği, seramik fabrikasındaki hayvanat bahçesinden çalınan geyikle ilgili açıklama yaptı. Gökçebey ilçesi Çukur mahallesinde faaliyet gösteren seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde bulunan alageyiğin 22 Şubat'ta çalındığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kafesinden çıkarılıp av tüfeği ile vurularak araçla götürmek suretiyle faili meçhul hırsızlık ve mala zarar verme olayı meydana gelmiştir. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nca, meydana gelen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalarda JASAT ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve teknik takipler neticesinde olayda kullanılan araç ve olayı gerçekleştiren C.A. (57) ve M.B. (48) isimli şahıslar tespit edilmiş olup, adı geçen şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Adli işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanmıştır" denildi.

 

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