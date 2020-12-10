  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akılalmaz yöntem! Hırsızlık anı kameralara takıldı
Gündem

Akılalmaz yöntem! Hırsızlık anı kameralara takıldı

İstanbul Taksim Metrosu’nda yürüyen merdivenlerde organize şekilde hareket eden yankesiciler bir vatandaşın arka cebindeki 2 bin 500 lirayı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:46:00 -

Yankesicilerin akılalmaz yöntemi İstanbul Taksim Metrosu'nda güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Akılalmaz yöntem

Yürüyen merdivende aralarına bir vatandaşı alan yankesicilerden önde olanı, merdivenin bitmesine bir basamak kala cep telefonunu yavaşça yere bıraktı. Telefonunu düşürmüş gibi yapan yankesici geçişi engelleyecek şekilde yere eğildi. Merdiveni kullanan vatandaşlar bitiş noktasına yığıldı ama merdivenden çıkamadı. Bu esnada arkadan gelen yankesici araya aldıkları vatandaşın arka cebinden 2 bin 500 liara para çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı

Parası çalınan vatandaş durumu fark edince metro yetkililerine başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen yetkililer hırsızlık olayını farkedince emniyet güçlerine haber verdi. Görüntüleri incelemeye alan polis, eşkallerini belirledikleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek
Ekonomi

Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek

Alman basını, Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasına yeni yatırım yapma kararını haberleştirdi ve ikili anlaşma gereği VW Transporter minibüsler..
‘İnsansız Ordu’ya taze kan! Dünyanın gözü üzerimizde
Gündem

‘İnsansız Ordu’ya taze kan! Dünyanın gözü üzerimizde

Havelsan’ın yıl sonuna kadar hazır olacağını açıkladığı insansız kara aracı (İKA) görücüye çıktı. Şirket, sosyal medya hesabından aracın son..
Çalışmalar başladı! Eğer yapılırsa... Devlete bırakacaklar
Sağlık

Çalışmalar başladı! Eğer yapılırsa... Devlete bırakacaklar

Ahlatçı Holding çatısı altındaki Nanografi Nano Teknoloji şirketinin geliştirdiği protein temelli aşıda seri üretim için hazırlıklar hız kaz..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay