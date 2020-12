Akılalmaz yöntem! Hırsızlık anı kameralara takıldı

İstanbul Taksim Metrosu’nda yürüyen merdivenlerde organize şekilde hareket eden yankesiciler bir vatandaşın arka cebindeki 2 bin 500 lirayı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

