Akılalmaz yöntem! Hırsızlık anı kameralara takıldı
İstanbul Taksim Metrosu’nda yürüyen merdivenlerde organize şekilde hareket eden yankesiciler bir vatandaşın arka cebindeki 2 bin 500 lirayı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.
Yankesicilerin akılalmaz yöntemi İstanbul Taksim Metrosu'nda güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Akılalmaz yöntem
Yürüyen merdivende aralarına bir vatandaşı alan yankesicilerden önde olanı, merdivenin bitmesine bir basamak kala cep telefonunu yavaşça yere bıraktı. Telefonunu düşürmüş gibi yapan yankesici geçişi engelleyecek şekilde yere eğildi. Merdiveni kullanan vatandaşlar bitiş noktasına yığıldı ama merdivenden çıkamadı. Bu esnada arkadan gelen yankesici araya aldıkları vatandaşın arka cebinden 2 bin 500 liara para çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.
Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı
Parası çalınan vatandaş durumu fark edince metro yetkililerine başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen yetkililer hırsızlık olayını farkedince emniyet güçlerine haber verdi. Görüntüleri incelemeye alan polis, eşkallerini belirledikleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.