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Yerel Akılalmaz olay! Uyuşturucuları bebek bezlerinin içine gizlemişler
Yerel

Akılalmaz olay! Uyuşturucuları bebek bezlerinin içine gizlemişler

Kayseri'de, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, bebek bezlerinin içine gizlenen 2 kilo 250 gram bonzai ve 7 sentetik ecza ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 16:02:00 - 2022-06-09 16:06:06
Akılalmaz olay! Uyuşturucuları bebek bezlerinin içine gizlemişler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente şehirler arası yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Bebek bezi içerisinde uyuşturucu ticareti - Son Dakika

 

Harekete geçen ekipler, durdurulan otobüste arama yaptı. Bebek bezlerinin içine gizlenen 2 kilo 250 gram bonzai ve 7 sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü.

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