Akılalmaz olay! Evinde ölen adamın cesedi bir buçuk yıl sonra...

Manisa'da yaklaşık 2 yıldır haber alınamayan ve Ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan yaşlı adam, yatağının altında ölü olarak bulundu. Eskiden komşuluk ilişkileri ve yaşlıya hürmet ile övünen Türk halkı, tıpkı Batı'da olduğu gibi bireyselleşmenin, sekülerleşmenin ve menfaat ilişkilerinin artmasıyla birlikte her geçen gün yalnızlaşıyor...