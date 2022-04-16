Akılalmaz olay! Evinde ölen adamın cesedi bir buçuk yıl sonra...
Manisa'da yaklaşık 2 yıldır haber alınamayan ve Ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan yaşlı adam, yatağının altında ölü olarak bulundu. Eskiden komşuluk ilişkileri ve yaşlıya hürmet ile övünen Türk halkı, tıpkı Batı'da olduğu gibi bireyselleşmenin, sekülerleşmenin ve menfaat ilişkilerinin artmasıyla birlikte her geçen gün yalnızlaşıyor...
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşında Salih Ceylan'dan yaklaşık 2 yıldır haber alamayan ve İzmir'de yaşayan oğlu, Ocak ayında jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Yatağının Altında Bulundu
26 Ocak tarihinden bu yana 'kayıp şahıs' olarak aranan yaşlı adamın yalnız yaşadığı eve 15 Nisan'da giden yakınları, Salih Ceylan'ı yatağının altında yatar vaziyette ölmüş ve vücudu çürümüş şekilde buldu.
1,5 Sene Önce Ölmüş Olabilir
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen jandarma ve adli tabip incelemede bulundu. Salih Ceylan'ın yaklaşık 1-1,5 sene önce öldüğü değerlendirilirken, şahsın kesin ölüm sonucunun öğrenilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.