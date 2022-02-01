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Yerel Akılalmaz olay: Eşine sinirlenip evi ateşe verdi
Yerel

Akılalmaz olay: Eşine sinirlenip evi ateşe verdi

Adana'da eşiyle tartışan adam, içinde çocuklarının da bulunduğu evi yakıp kül etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 13:15:00 -
Akılalmaz olay: Eşine sinirlenip evi ateşe verdi

Edinilen bilgiye göre olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet K. öğle saatlerinde eşi Pınar K. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce koca evde eşi, çocukları, baldızı ve kayınvadilesi olduğu sırada evi ateşe verdi. Kısa sürede yangın büyüdü. Koca yangın çıkartıp aşağı inerken, evde bulunanlar da kaçtı. Apartmanın 6. katında çıkan yangın 7. kata da sıçradı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken koca polis tarafından gözaltına alındı. Apartman sakinleri ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Bu sırada Ahmet K. ile Pınar K.'nın yakınları arasında da kavga çıktı. Kavgayı polis güçlükle önleyip tarafları olay yerinden uzaklaştırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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