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Ekonomi Akılalmaz dolar tahminini yaptılar! Unicredit'ten felaket tellallığı...
Ekonomi

Akılalmaz dolar tahminini yaptılar! Unicredit'ten felaket tellallığı...

Avrupa'nın önde gelen bankalarından Unicredit, Türkiye için yeni bir felaket tellalığına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hamlesiyle çakılan dolara ilişkin tahminde bulunan İtalyan bankası döviz kuru için yeniden 18 lira çıkışı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 16:34:00 -
Akılalmaz dolar tahminini yaptılar! Unicredit'ten felaket tellallığı...

Son dönemde ülke içindeki felaket tellalları yetmişiyormuş gibi şimdi de yurt dışından Türkiye'ye korku pompalamaya başladılar. Bunlardan sonuncusu da Unicredit oldu.

Hükümetin dolara çökerten hamlesini görmezden gelen İtalyan Unicredit Bankası, doların yeniden 18 liraya çıkacağını iddia etti.

Unicredit, Türk lirasındaki değer kaybının ve enflasyondaki yükselişin 2022'de devam etmesini beklerken, 2023 yılında seçim sonuçlarına bağlı olarak kurda ve enflasyonda düşüş yaşanabileceğini tahmin etti.

Banka, Orta ve Doğu Avrupa bölgesine ilişkin çeyreklik değerlendirme raporunda Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelere de yer verdi.

Unicredit, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2022’de faizleri indirmeye devam edebileceğini öne sürdü.

Dolar yeniden 18 lira olacak

Unicredit, Dolar/TL ’nin 2022 sonunda 18 seviyesine yeniden ulaşacağını öngörürken, enflasyonun 2022’nin büyük bir kısmında yüzde 50’nin üzerinde kalmaya devam edeceğini yıl sonunda ise gerileyerek yüzde 37’ye düşeceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

TCMB için yüzde 12'lik faiz tahmini

Banka, Türkiye Merkez Bankası’nın 2022 yılında faizleri yüzde 12 seviyesinde tutacağını açıkladı.

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