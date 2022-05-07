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Gündem Akif Beki’ye CHP’li İBB’den ihale kıyağı! Vay yanar döner Akif vay!
Gündem

Akif Beki’ye CHP’li İBB’den ihale kıyağı! Vay yanar döner Akif vay!

‘Her devrin adamı’ olarak bilinen Ahmet Davutoğlu’nun ‘yancısı’ Akif Beki’nin eşi Eda Beki’ye 30 bin TL’lik ihale kıyağı yapıldığı ortaya çıktı. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Beki’ye kıyağını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan deşifre etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 17:03:00 - 2022-05-07 17:09:59
Akif Beki’ye CHP’li İBB’den ihale kıyağı! Vay yanar döner Akif vay!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Yıldırımhan Akif Beki için "İsmail Saymaz ve İmamoğlu'nun kucağına oturdu" ifadesini kullanıp eşi Eda Beki'nin İBB'den ihale aldığını gösteren belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katılan gazeteciler üzerinden başlayan tartışma bitmiyor. CHP yandaşlarının, Nagehan Alçı'ya gösterdiği tepkilerin ardından şimdi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan aynı fotoğraf karesinde yer alan Ahmet Davutoğlu’nun yancısı, Karar yazarı Akif Beki'ye yapılan ihale kıyağını deşifre etti.Akif Beki için 'Kucağa oturan' ifadesini kullanan Mazhar Yıldırımhan, eşi Eda Beki'nin de İBB'den ihale aldığını açıkladı.

'Şahsiyet ve onuru takas eden…’

Mazhar Yıldırımhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Şahsiyet ve onurunu menfaatleri ile takas eden çok insan tanıdık. Ama bizim mahallemizin suyunu ve ekmeğini yiyip de karşı mahalledeki arkadaşların kucağına oturana da şahit olduk. Çok kahredici bir tablo. Yıllarca @RTErdogan gibi bir lidere basın sözcülüğü yaptıktan sonra,

Bu tablo savrulmanın, ilkesizliğin, kişisel hırslar ve nefretler üzerinden kimlerin kucağına tebessümle oturmak zorunda kalındığının acı ve ibretlik tablosudur. Üzülsek mi acısak mı bilemedim!...

R. Tayyip Erdoğan'ın uçağından inip kendi ilkelerinden vazgeçmeyen İsmail Saymaz'la İmamoğlunun kucağına oturan Akif Beki'nin eşi de ibb'nin ballı ihalelerinden payını aldı. Ne diyordu İmamoğlu İstanbul nimet nimet Köşelerinde mangalda kül bırakmayıp, nimete ballı nimete dadanmak!"

 

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