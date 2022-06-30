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Medya Akif Beki kendi kalesine gol attı! Bi tanesi, yüze vurur ifadesi
Medya

Akif Beki kendi kalesine gol attı! Bi tanesi, yüze vurur ifadesi

Daha düne kadar Tayyip Erdoğan ne söyleyecek diye ağzının içine bakan Akif Beki, şimdi de Türkiye'nin NATO'daki etkisini aklı sıra alaya almaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 09:28:00 -
Akif Beki kendi kalesine gol attı! Bi tanesi, yüze vurur ifadesi

Daha düne kadar Tayyip Erdoğan ne söyleyecek diye ağzının içine bakan Akif Beki, şimdi de Türkiye'nin NATO'daki etkisini aklı sıra alaya almaya çalıştı. Beki, Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki kendisi gibi "ucuz" yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:  

" "Bi tanesi, yüze vurur ifadesi” diyordu şarkı.

Soruluyor; İsveç ve Finlandiya’ya karşı büyük bir zafer elde ettiysek imza töreninde, bu niye heyetimizin yüzüne vurmuyordu?

(...) Üçlü mutabakat imzalanırken mutlu son fotoğrafı da verildi. Ama nedense yüzler gülmüyordu, hatta sirke satar gibi asıktı.

İsveç’le Finlandiya heyetlerinin surat asmasını, burunlarının sürtülmesine bağlayabilirsiniz. Mağluplardan sevinç ve güler yüz göstermeleri beklenmez.

İyi de galip gelen taraf, mutluluğunu niye saklıyordu? Zafer kazandığımızı bilmeseniz, bizim heyetin yüzünden düşen bin parça bile derdiniz. Hiç belli etmediler.

(...) Yine iktidar kazandı, yine büyük zafer elde etti. Sadece bunu bağıra çağıra ilan edemiyor diye yanlış anlamayın siz de canım artık."

 

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Yorumlar

Mustafa

Bu anlaşma ile ne kazandık ne kaybettik bilen var mı akit te bile açık seçik bir yazı yok. Diğerleri suya sabuna dokunmuyor vatan haini teröristler iade edilecek mi bu anlaşma oldu bittiye gelmiş gibi adam haklı gibi duruyor

Sami zade

Yüzlerinin ne mutlu olduğunu görememişsiniz ,görmek istememişsiniz....
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