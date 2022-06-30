Akif Beki kendi kalesine gol attı! Bi tanesi, yüze vurur ifadesi

Daha düne kadar Tayyip Erdoğan ne söyleyecek diye ağzının içine bakan Akif Beki, şimdi de Türkiye'nin NATO'daki etkisini aklı sıra alaya almaya çalıştı. Beki, Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki kendisi gibi "ucuz" yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

" "Bi tanesi, yüze vurur ifadesi” diyordu şarkı.

Soruluyor; İsveç ve Finlandiya’ya karşı büyük bir zafer elde ettiysek imza töreninde, bu niye heyetimizin yüzüne vurmuyordu?

(...) Üçlü mutabakat imzalanırken mutlu son fotoğrafı da verildi. Ama nedense yüzler gülmüyordu, hatta sirke satar gibi asıktı.

İsveç’le Finlandiya heyetlerinin surat asmasını, burunlarının sürtülmesine bağlayabilirsiniz. Mağluplardan sevinç ve güler yüz göstermeleri beklenmez.

İyi de galip gelen taraf, mutluluğunu niye saklıyordu? Zafer kazandığımızı bilmeseniz, bizim heyetin yüzünden düşen bin parça bile derdiniz. Hiç belli etmediler.

(...) Yine iktidar kazandı, yine büyük zafer elde etti. Sadece bunu bağıra çağıra ilan edemiyor diye yanlış anlamayın siz de canım artık."