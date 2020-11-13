Akif Akar kimdir? Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Partisi İzmir İl Başkanı

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP’den istifa etti. Parti kuracağını ve ülkeyi karış karış gezeceğini söyleyen Mustafa Sarıgül’ün, TDH’yi partileştirmek için harekete geçeceği ve yeni partisini 18 Kasım’da açıklayacağını duyurdu. Türkiye Değişim Hareketi (TDH) partisinin il başkanları ise belli oldu. Kurucular Kurulu’nun 40 kişi olacağı kaydedilirken TDH’nin İstanbul İl Başkanı’nın Yusuf Polat, Ankara İl Başkanı’nın Deniz Kaya ve İzmir İl Başkanı’nın ise Akif Akar olacağı öğrenildi. TDH’nin genel sekreterliğini, CHP eski milletvekili Hasan Aydın üstlenecek.

TDH İzmir eski İl Başkanı Akif Akar, süreci kendisinin yönettiğini açıkladı. Gündeme Bakış’a konuşan Akar, “TDH’nin kurucu genel başkanı Mustafa Sarıgül’e görev ve sorumluluk alması için çağrıda bulunduk. Kendisine bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Parti kurma kararlılığını kendisi açıkladı. Yakında İzmir’e gelecek. Yılbaşına kadar parti kurma dilekçemizi vereceğiz. Şuan için bir binamız yok ama bunu en yakın zamanda tutacağız” ifadesini kullandı.