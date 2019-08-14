Akhisarspor'a Boşnak golcü geliyor TFF 1'inci Lig temsilcisi Akhisarspor, aradığı golcüyü Bosna Hersek'te buldu.

Akhisar'a gelerek kulüp tesislerini gezen Hadzic'in resmi sözleşme imzalamasının an meselesi olduğu belirtildi.



Futbola ülkesinin Olimpic Sarajevo kulübünde başlayan 26 yaşındaki forvet, Belçika'da Zulte Waregem, Hamme ve Royal Antwerp, Hırvatistan'da Inter Zapresic, Slovakya'da Zlate Moravce, Slovenya'da Celje, Bosna Hersek'te ise Radnik Bijeljina ve Zrinjski Mostar kulüplerinde oynadı. 1.91 boyundaki Hadzic, Bosna Hersek U19 Milli Takımı'nda da görev aldı. Geçen sezon Radnik Bijeljina'da 32 maçta 10 gol atan Boşnak santrfor bu sezon Zrinski'de ligde ve Avrupa Ligi'nde 6 maçta 4 gol kaydetti.

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