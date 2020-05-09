Akhisarlı taksici sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Akhisarlı bir taksi işletmecisi kamu hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak.

Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi Ahmet Kayalı İşhanı yanında Şehir Taksi’de görevli Murat Aydan isimli taksi şoförü Akhisar’da da uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında 2 gün boyunca 7 gün 24 saat sağlık çalışanlarını evlerinden işyerlerine ve işyerlerinden evlerine kadar ücretsiz taşıyacağını ifade etti. Taksi işletmecisi şoför Murat Aydan yaptığı açıklamada 05422445298 veya 05325832749 GSM telefon numaralarını arayarak çağrıda bulunulabileceğini kaydetti.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Akhisar Kaymakamlığına başvuru yaptığını kaydeden taksici Murat Aydan, “İstanbul’daki meslektaşlarımızın böyle sağlık çalışanlarına yönelik kampanyası vardı. Ben de bu şekilde nasıl bir katkı yapabiliriz diye bir başvuru yaptık. Kaymakamlığımız da talebimizi değerlendirdi ve olumlu yanıt verdi. Sokağa çıkma yasağı olan her gün sağlık çalışanlarımızı mavi yada beyaz yaka hiç fark etmez sağlık çalışan olduğu sürece evden işe yada işten eve giderken ücretsiz olarak taşıyacağız. Bizim de sağlık çalışanlarının onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir katkımız olsun diye başladık. Bu konuda yine Akhisar Belediyesi’ni aradım Başkan Yardımcımız Ekrem Kayserili kendisi de bana destek olacaklarını söyledi ve belli aralıklarla aracımızı dezenfekte ettiriyorlar. 7 gün 24 saat üzerinden hizmet vereceğiz belirttiğimiz iki telefonu da arayabilirler” dedi.

45 T 5298 plakalı ticari taksi aracı sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak olan işletmeci Murat Aydan ayrıca aracında dezenfektan ve maske de bulundurarak güvenli mesafe ile taşıma yapıldığına dikkat çekti.