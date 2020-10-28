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Spor Akhisar Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nda 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Akhisar Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nda 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:14:41 -
Akhisar Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nda 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

MANİSA (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi ekibi Akhisar Belediyespor'da birer sporcu ve personelin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Akhisar Belediyespor Kulübünün açıklamasında, son yapılan Kovid-19 testlerinde birer sporcu ve personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtidi.

Öte yandan, 15 Ekim Perşembe günü 11 basketbolcu ile 2 personelde pozitif vaka tespit edildiğinin duyurulması sonrası, 1 sporcu dışında tam kadro olarak antrenmanlara tekrar başlandığı da kaydedildi.

Manisa temsilcisinin ligin ilk 2 haftasındaki Global Connect Travel Düzce ve Mamak Belediyespor müsabakaları ertelenmişti.


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